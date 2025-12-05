冬至遇天赦日成「最強轉運日」！專家：錯過再等80年

生活中心／杜子心報導



二十四節氣中的冬至即將在12月21日登場，冬至象徵一年中白天最短、夜晚最長的時刻。許多家庭會依習俗準備湯圓應景，象徵團圓與平安。但今年可不是普通的冬至，命理師柯柏成提醒，今年冬至剛好撞上「天赦日」，是百年難得一見的強運時刻。他在臉書表示，上一次冬至遇到天赦日已是 2002 年，再往前更要追到1922年，本世紀錯過今年就要苦等 80 年後的2105年，甚至比等哈雷彗星還久。









柯柏成表示冬至嚴寒加上能量轉折，「老天會在冬至收一波人走」。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

冬至遇上天赦日非常罕見，柯柏成在個人臉書語帶警告指出，冬至在命理上本就是「關卡日」，氣候寒、日照最短，加上能量轉折，「老天會在冬至收一波人走」。柯柏成解釋，冬至嚴寒生理機能較弱者容易扛不過這個節氣；也因為冬至象徵一年能量的最低點，也是重新反轉的節點，今年又遇上天赦日的放大效果，他提醒民眾務必把握這種「百年一次的轉運機會」。他建議當天可到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上疏文、參加法會；若不方便，在冬至的子時靜坐、誦經、念佛，甚至直接 23 點前躺平休息，都是與天地能量對齊的方式，「讓自己迎接全新開始」。

今年冬至因為與天赦日同天，所以今年願望成功的效果會加倍。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

至於想招財、求好運的民眾，柯柏成也公開「天赦日煮錢水」的傳統作法，先準備168枚硬幣與清水煮沸，再加幾片新鮮橘子皮，煮好後端著鍋在家中角落繞一圈，讓橘香蒸氣替家中換氣、轉運。冷卻後的硬幣可分給家人當「錢母」，剩下的放在財位，等下次天赦日或除夕時捐掉。因著天赦日的放大效果今年的冬至願望會比較容易實現，但唯一禁忌是「不能殺生、不能惡口」，若違反天理果報會加倍。因此他也建議當天吃素最吉祥；至於冬至象徵補氣的湯圓，他提醒無論紅白或包餡，記得吃「雙數」才會象徵好事、財運成雙降臨。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

