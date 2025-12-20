冬至遇天赦日要拜什麼？80年一遇轉運吉日 8生肖補運、開運6秘法一次看

生活中心／黃韻璇報導

今天是12月21日（農曆11月2日），除了是「冬至」之外，也是今年最後一個天赦日，節氣正好碰到天赦日，不但是80年難得一遇，祈福補運效果也特別強。命理專家楊登嵙、廖大乙、林霖，分別分享祭拜方式、8生肖改運、開運6秘法，《三立新聞網》統整讓您一次看懂。

在天赦日祭拜玉皇大帝請求赦罪，再補財庫、求好運，就能事半功倍。（圖／楊登嵙提供）

「冬至」恰逢「天赦日」80年一遇，祭拜方式、時間報你知：

命理專家楊登嵙表示，今年「冬至」恰逢「天赦日」，這是80年難得一遇，補運效果特強一定要把握！

◆天赦日要做什麼？

祭拜玉皇大帝請求救赦罪後，便是補財庫、消除厄運的好時機。

◆天赦日要怎麼拜？

早上5點至下午3點準備供品，水果、素食餅乾、帶殼桂圓12 顆、米糕、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢），以及手寫纖悔文，其中「帶殼桂圓 12顆」，代表一年12 個月都能「破繭而出；開運」的意思。

冬至這天日子很難得，廖大乙呼籲大家要好好把握。（示意圖／翻攝畫面）

8生肖把握換氣、改運：

民俗專家廖大乙就說，由於今年為乙巳年雙春閏六月，是個充滿變動的一年，許多人在這一整年的對於「浮動、低迷」的氣氛相當明顯，尤其「冬至」又是一整年中白天最短的極陰日，又碰到「天赦日」，以及12月21日的「新起步日」，凡事感覺今年運勢不佳的朋友以及犯太歲屬「蛇、豬、虎、猴」的朋友一定要好好把握這一天。

換氣的方法則是，只要從20日深夜11點開始到21日晚間7點間，將家中靠龍邊的窗戶打開，若感到天氣較冷則不用全開，原則上只要能做到「換氣」就好，也就是讓穢氣排出，讓新鮮的空氣進來，氣好了運勢就會好。

至於明年起犯太歲的「鼠、馬、兔、雞」等4個生肖的朋友，可利用冬至這天好好補運，除了開窗換氣，也可以準備香蕉、李子、梨子、鳳梨、蘋果祭天，祈求來年諸事平順，而取其諧音就是「招你來旺果」。但廖大乙也說，如果想讓運勢更好，從今天起到冬至3天可以選擇捐血、捐錢、甚至利用網路傳遞正能量訊息，這些都是屬於佈施的一環，也讓運勢可以好上加好。

「36顆紅豆」放紅包袋置於枕頭下，可接引財氣、招財入庫。（示意圖／資料照）

「冬至」開運6秘法一次看：

命理老師林霖表示，冬至前後正處陰陽交替之際，這段期間不適合做任何重大決定，包含「買賣、簽約、規劃新計畫」等，建議都先按下暫停鍵。如果能在住家或辦公室的北方位置稍作停留，讓身體多休息、多沉澱，能吸收冬至「閉藏養元」的能量，替自己補足元氣，為來年的新循環打好基礎。

◆秘法一「吃湯圓」，意味圓滿如意、人緣大旺，當天記得吃9顆或其倍數，例如9顆、18顆。「白色湯圓」提升人緣、貴人運，「粉紅湯圓」增加姻緣、喜慶好事，湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗，讓好運圓滿一整年！

吃湯圓為冬至重要的習俗之一。（示意圖／資料照）

◆秘法二「座北方」，可增強元氣、冬至養生。冬至當天，可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，躺草皮 15 分鐘效果更佳。吸收北方旺氣磁場，增強陽氣，活力滿滿。

◆秘法三「紅豆36顆」，接引財氣、招財入庫。準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運冬至後陽氣漸長，正是接引財氣的最佳時機。

◆秘法四「廟宇點燈」，祈福轉運、冬至祭天。冬至是祈福、酬謝神明的日子，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利。

◆秘法五「檀香淨化」，否極泰來、除穢迎旺。建議午時（11-13 點）進行居家淨化，點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運；粗鹽撒於四角及門口，淨化磁場、迎接新氣場、消除負能量，帶來滿滿好運。

◆秘法六「吃豬腳麵線」，踢走霉運、轉衰為旺。吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲生肖轉運，年底前吃一碗，好運滿盈，來年富足安康。

