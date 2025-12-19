冬至遇天赦日轉運關鍵日 拜天公懺悔祈福這樣做

節目中心／林瓊玉報導

2025年12月21日迎來二十四節氣中的「冬至」，這一天也剛好是民俗中所稱的「天赦日」。天赦日源自傳統曆法與道教民俗觀念，被視為「天恩開赦」的吉日，人們可在這一天懺悔過去、祈求上天赦免。今年天赦日恰巧與冬至重疊，在民俗解讀中，更被視為適合重新整理過去、轉換運勢的重要時點。

2025年12月21日同時是冬至與天赦日。（圖／三立新聞網）

天赦日的日期依天干地支推算而來，每年出現次數不固定，民間多認為一年約有5至7天，今年12月21日恰逢冬至，也因此特別受到關注。在民俗觀點中，天赦日象徵天心寬赦，與誠心懺悔、反省過去及祈求平安等行為相連結。不少民眾會選擇在天赦日前往廟宇，祭拜玉皇上帝（俗稱天公）、三官大帝等神明，進行祈福儀式。

祭拜方式多以簡單為主，常見供品包括清茶、水果與鮮花，並向神明稟告姓名、生辰與心願，有些人也會書寫懺悔疏文，表達對過去的反省與對未來的期盼。

民眾於天赦日前往天公廟等場所拜拜祈福。（圖／三立新聞網）

據說天赦日是玉皇上帝赦罪眾人之日。（圖／寶島神很大）

實際拜法上，民間習俗多建議於早上至下午時段進行儀式，並可參考農民曆選擇合適時辰。供品除了清茶與水果外，也有人準備帶殼桂圓等象徵性食物，寓意「破殼重生」，祈求運勢轉換。在拜完後，通常需要剝殼吃掉，這象徵著「金蟬脫殼」或「脫胎換骨」，把過去的壞運剝除、迎接新的好運。而外殼則留在廟裡或外面丟掉，不可帶回家，這一天也常被視為適合補財庫、祈求財運穩定的時機。

拜帶殼桂圓象徵破殼重生。（圖／翻攝自網路）

若無法前往廟宇，在家中誠心禱告或自我反省、書寫心願等方式，也是常見的做法。天赦日更多象徵的是心境整理、自我反思與重新計畫生活步調的時機，儀式與做法重在個人感受與誠意，而非繁複規範。

