冬至遇天赦日錯過再等80年！命理師警告「恐收一波人走」 禁忌招財法曝

生活中心／林昀萱報導

今年冬至巧遇天赦日，錯過要再等上80年。（示意圖／資料照）

二十四節氣中的冬至將在21日晚間23時2分48秒登場，命理師柯柏成指出，今年冬至遇上本年度最後一次天赦日，相當稀有罕見，錯過今年就要再等80年才會遇到這樣的強運時機。不過他也提醒「老天會在冬至收一波人走」，要特別注意。

柯柏成4日在臉書發文指出，冬至又同時是天赦日可說是百年一遇，以上個世紀整整一百年，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年，直到下個世紀2105年才會再遇到，比哈雷彗星的週期還難等。柯柏成提醒，在命理實務上老天會在冬至收一波人走，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關。另外一關則是在過年除夕前，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個「命運轉折節點」。

廣告 廣告

把握百年一次好時機求好運

柯柏成建議，在今年冬至這百年一次的轉運時機，可以到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會。冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，再不濟什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

天赦日煮錢水：加橘子皮讓你好運旺旺來

柯柏成表示，過去天赦日許多人為求財煮錢水，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮的時候，再多加幾片吃剩新鮮的橘子皮，並在煮沸後小心用鍋子拿著到房子裡的各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣，讓你來年好運旺旺來，煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以把善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。

冬至習俗吃湯圓，柯柏成建議吃雙數顆讓好事成雙。（圖／記者陳慈鈴攝）

天赦日禁忌：避免殺生及惡口傷人

天赦日的特別之處就是這一天在廟裡或教堂許願都特別容易實現，一陽來復的冬至就更會把這種能量推高到頂點，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合這樣的吉祥日子。柯柏成建議湯圓吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

更多三立新聞網報導

打詐為何不是封臉書？沈伯洋「3個字」點關鍵 揭小紅書最大問題

錢來了！旅遊補助「每人2000元」開跑時間出爐 每月再抽千人送1200元

廢除居留！中配錢麗遭「華碩1大咖」監視打包走人 囂張放話：我會回來

高志綱遭扯外遇女星！她自稱眷屬爆料林倪安「偷吃內幕」

