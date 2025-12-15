冬至遇天赦日「吉上加吉」10招教你旺事業、求桃花

占卜老師楊鵬淵指出，冬至當天食用湯圓，民俗上紅色象徵人緣興旺，白色則寓意事業順利。（示意圖／Pexels）





冬至被視為一年之中黑夜最長、陽氣即將回升的重要節氣。民俗專家楊鵬淵指出，今年冬至是難得的「吉上加吉」良辰。他整理出10點注意事項，提到冬至當天食用湯圓與餛飩，有助「旺人緣、旺事業」，也分享了求桃花的小撇步，供民眾參考。

楊鵬淵在臉書發文指出，今年冬至落在12月21日，雖然這一天陰氣最盛，卻同時遇上民俗中象徵赦罪與轉機的「天赦日」。隨著冬至過後白晝逐漸拉長、陽氣回升，也被視為運勢轉強的象徵，他進一步分享冬至當天可留意的幾項細節。

第一，楊鵬淵建議冬至當天可早起活動，避免睡到中午，並可選擇穿著綠色或紅色系服裝，有助提升財氣與整體運勢；第二，冬至當天適合食用湯圓與餛飩，紅、白湯圓都要吃到，其中紅色象徵人緣興旺，白色則寓意事業順利。

第三，冬至也被視為適合「換新」的日子，像是添購新衣、新鞋或新錢包，若將新衣贈與長輩，則寓意增添貴人運，天氣許可的話，建議陪同長輩外出走走，有助身體健康；第四，當天可在清晨煮「金錢水」，將數枚硬幣煮沸後放涼，用來澆灌家中盆栽，象徵財氣留在家中，硬幣則可捐出或存入銀行。

接著第五點，楊鵬淵指出，有拜天公習慣的民眾可準備桂圓祭拜，儀式結束後桂圓食用、外殼焚化；第六，冬至當天應避免爭吵，民俗上認為口角容易影響後續運勢。第七點則為感情方面，單身者可於當天求紅線，已有紅線者可放置於家中東南方，象徵桃花運延續。

楊鵬淵提到第八點，冬至夜晚陰氣較重，建議提早返家、早點休息，並避免行房，否則容易陰邪入體。第九則是飲食方面，民俗上有冬至適合進補吃肉、天赦日則宜吃素的兩種說法並存，他笑稱可折衷選擇麻油菇。最後第十點則提到，想加強財運的民眾，可在冬至當天祭拜地基主，並準備湯圓，將雙數湯圓黏貼於門上朝外，祈求來年財運亨通。

