冬至遇天赦日！ 民俗專家：「80年一遇」轉運吉日

冬至將於本週日（12月21日）登場，南門市場湯圓攤商已提前半個月加緊準備，增加備貨量並加派人手，以應對即將到來的購買潮。今年冬至特別巧遇天赦日，民俗專家楊登嵙表示，這是80年難得一遇的轉運吉日，落在農曆11月初2的月初冬至，代表今年冬天整體不會過於寒冷。氣象署預報員謝佩芸則提醒，週日起東北季風增強，北台灣氣溫將下降，中南部日夜溫差加大。

南門市場的湯圓攤商們一早就忙著趕工，包湯圓、搓湯圓，就怕週末兩天人潮大排長龍而供不應求。有民眾表示，因為剛好來這邊辦事，所以順便來買湯圓，反正只差兩天而已；也有民眾是專程來購買冬至拜拜用的湯圓。南門市場湯圓攤商任小姐表示，每年都需要提前半個月就開始準備冬至湯圓，光是傳統紅白湯圓一天就能賣出至少200包。她進一步說明，喜歡吃餡料的顧客中，芝麻口味較受歡迎，芝麻花生則是最熱門的選擇。冬至期間的人潮和銷量比平常多出至少十倍以上，因此不僅要增加人手，還要增加工作時間，至少要多出三到四個小時，這兩天大家都很趕緊在包湯圓。

冬至遇天赦日，民俗專家指出是「80年一遇轉運吉日」。（圖／TVBS）

今年冬至恰巧是今年最後一個「天赦日」，民俗專家楊登嵙指出，這是80年難得一遇的轉運吉日。他建議在冬至這天，祭拜完後，再來補財庫、求好運，可以事半功倍，讓好運擋不住。此外，因為今年冬至落在農曆11月初2，是月初冬至，依照俗諺「冬至在月頭，無被不用愁」的說法，代表今年冬天整體不會過於寒冷。

然而，氣象署預報員謝佩芸提醒，從12月20日晚上一直到禮拜天，南方雲系的影響將減少，東北季風增強，在這段時間，迎風面北部、東半部地區還是會有一些降雨的狀況。東北季風增強後，週日週一北台灣氣溫將下降，偏涼；中南部則漸漸放晴，但日夜溫差大。

