冬至遇天赦日！百年難得轉運良機 命理師示警：轉不過去就是危機

本週日12月21日冬至將至，冬至在歷史與文學中常被視為轉機，今年更巧遇「天赦日」，屬百年難得一遇的轉運時機。命理師柯柏成提醒，冬至遇天赦日的情況極少，本世紀僅2002年與2025年出現，若錯過，要等到2105年才會再遇。

冬至在歷史與文學中象徵轉折？

柯柏成也分享，冬至在歷史與文學中常被視為轉機：「轉得過去就是良機，轉不過去就是危機。」平安時代文學名著《源氏物語》中，紫式部在「若菜」上、下卷中描寫，冬至日的「物忌」本應齋戒靜居，但宮中儀式的熱鬧打破禁忌，引發一連串悲劇，也讓冬至成為故事中象徵命運轉折的重要日子。

冬至「這樣做」 為新年打下基礎

柯柏成提醒，冬至本身為北半球白天最短、黑夜最長的一天，氣候嚴寒，往往成為生命與命運的節點，「能出院就盡量出院」，避免病氣拖延到新的一年。他也建議可以在子時前靜坐、誦經或早早躺平睡覺，以順應天地能量，為新的一年打下基礎。

此外，天赦日也可以製作「煮錢水」祈福，將168枚硬幣加水煮沸，可放入橘子皮增加香氣，繞宅一圈後冷卻的銅板可給家人作錢母，剩餘可收藏於家中財位或善意捐出，象徵旺運、聚福。

天赦日有哪些禁忌需要注意？

天赦日唯一禁忌為避免殺生與惡口，適合全日素食。冬至湯圓建議以雙數食用，寓意喜事財運雙至。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

