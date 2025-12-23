冬至過後才是養生關鍵期》中醫師：把補進的營養「轉成免疫力」 為來年健康打底

冬至不是補到最多，而是補進來的能量能否順利轉化為免疫力，為春季健康打下基礎。（攝影／鄭國強）

冬至是北半球一年之中白晝最短、夜晚最長的節氣，象徵自然界由「陰極轉陽」的重要轉折點。在中醫觀點，冬至不僅是進補時機，更是陽氣由潛藏轉為啟動的關鍵節點。

初鳴堂中醫診所院長周大翔指出，冬至養生的核心不在「補多少」，而在於「能否順利轉化」，這段時間調養是否得宜，往往決定了來年春天以後的身體狀態。

周大翔表示，臨床上常見不少患者在春季出現過敏性鼻炎、皮膚炎反覆發作、容易感冒、疲勞不易恢復，甚至伴隨自律神經失衡與睡眠障礙，其實都可能與冬至前後調養失當有關。若在陽氣即將啟動之際，身體無法順利完成由「藏」轉「生」的過程，等於為隔年春季埋下健康隱憂。

廣告 廣告

那該如何在冬至後把握養生關鍵？

冬至前後，自律神經與免疫系統都在重新校準

周大翔先指出，從現代醫學角度來看，冬至前後正值日照時間最短、褪黑激素分泌上升的時期，交感與副交感神經系統也會進入重新調節的階段。同時，寒冷氣候與作息改變，會讓免疫系統承受暫時性的調節壓力，這也是為何許多人在季節轉換時，特別容易出現呼吸道感染、腸胃不適或慢性疾病加重的原因。

他強調，中醫所說的「正氣」，可視為現代醫學中的免疫穩定度。《黃帝內經》提到「正氣內存，邪不可干」，意指當身體氣血充足、臟腑運作協調、代謝與排毒順暢時，外邪自然不易侵入。若僅著重高熱量或大量補品的攝取，卻忽略消化、循環與轉化能力，反而容易形成「補而不化」，造成慢性發炎或免疫失衡。

冬季進補3大常見錯誤，反而愈補愈累

周大翔表示，根據臨床觀察，冬至前後常見的錯誤調養方式包括：

1、冬季大量進補，導致腸胃負擔加重、痰濕內生，反而出現腹脹、疲勞感。

2、體質偏熱者仍長期溫補，容易出現口乾、失眠、皮膚炎反覆發作。

3、只補氣卻忽略疏通氣機，造成胸悶、睡眠品質下降、精神不振。

因此，周大翔強調，冬至養生的醫學關鍵應是「溫養、轉化、平衡」三者並行，讓補進來的營養真正轉化為身體可用的能量，而非形成負擔。

冬至養生湯，重點在「補而能化」

在飲食調養上，周大翔建議可透過溫和藥膳來協助身體完成轉換。

冬至養生湯： 材料：人參鬚5g、何首烏8g、玉竹5g、黨參5g、晉耆10g、枸杞6g、肉桂3、黑棗6-8顆 做法：藥材預先浸泡30分鐘，搭配大雞腿肉或半隻雞，雞肉川燙過後放入浸泡的藥材及藥材湯汁中，大火至滾後小火慢煮20-40分鐘即可停火，停火後視個人口味稍微酌加鹽調味。

周大翔表示，藥方主要透過補氣溫腎養血來調理身體進入嚴寒的冬至節氣，溫腎藏精需透過黨參、黃耆、人參鬚補脾胃氣搭配何首烏養血通絡，雞肉養分可以提供脾胃運化所需精微物質原料轉化形成滋補腎氣材料及動能，透過簡單養生藥燉可以達到溫腎藏精之效。

不過他也提醒，藥膳應依個人體質調整，並非人人適合一體適用。

冬至穴位保養，從腳底暖到全身

除了飲食調養，適度的穴位刺激也能協助陽氣啟動。周大翔指出，冬至節氣特別適合保養湧泉穴、神闕穴與百會穴。

1. 湧泉穴：位於足底，屬足少陰腎經，能鼓動腎氣、活化免疫力。每日按壓或足浴15至20分鐘，有助提升整體抵抗力。

2. 神闕穴：位於肚臍中央，是多條經絡氣血匯聚之處，透過溫敷可調整腸胃功能，並搭配足浴強化腎氣運行。

3. 百會穴：位於頭頂，是一身陽氣匯集之所，嚴寒時期適度按壓，有助啟動陽氣、改善精神疲勞與頭部沉重感。

冬至後進入三九天，深層免疫調節正當時

而冬至過後進入「三九天」，中醫常運用三九貼與艾灸作為深層免疫調理方式，臨床上多用於過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹，以及腸胃功能低下、反覆腹瀉或中高齡族群夜尿、畏寒等問題。

周大翔解釋，三九貼與艾灸可視為透過「皮膚—神經—免疫」軸線，協助身體重建對寒冷與病原的耐受度，讓免疫系統在低耗能狀態下維持穩定運作。

總結而言，冬至養生的真正目的並非「補最多」，而是透過溫養與轉化，為來年的免疫穩定度與代謝效率打好基礎。周大翔提醒，若能在此時同步調整飲食、睡眠與壓力管理，等同於為身體建立一套「低耗能、高穩定」的免疫運作模式，讓春天真正來臨時，陽氣能順勢升發，而不是疲於應付各種季節性不適。

(原始連結)





更多信傳媒報導

南亞聯手華城電機佈局美國電力基礎建設市場

美國FCC考量安全和間諜活動 將中國大疆列入國安風險清單

屏東E起來AI智慧營運工作坊圓滿落幕 中小微企業力讚「實作扎實、收穫滿滿」

