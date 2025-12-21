冬至適逢天赦日！權力大洗牌 全球4趨勢將浮上檯面

冬至太陽進入摩羯座，代表權力重組、制度改革、現實對抗夢想的集體能量會增強。（示意圖／翻攝自unsplash）





今天（21日）是24節氣當中的冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年冬至剛好逢天赦日，是「一年之中最黑最寒的時刻」，但也是「一陽來復，陽氣初升」的開始。邱彥龍老師表示，冬至的天赦日最旺感情，包括親情、友情跟愛情，想要白頭偕老，情感長存，彼此就要多交流，放下過去、修復情感，才能迎向未來。

邱彥龍老師指出，冬至太陽進入摩羯座，代表權力重組、制度改革、現實對抗夢想的集體能量會增強，對道德、法律與個人紀律會變得嚴格，許多企業與政府機構將會出現大洗牌、譬如高層調動、權力分裂，出現整併潮，且大環境會趨向保守、謹慎，市場情緒也會降溫，讓投資趨於保守，但現實的壓力變大，自我的提升與努力突圍，會是這段期間的關鍵主題。

邱彥龍老師進一步分析，冬至這段期間，全球會出現四大趨勢，包括：第一、『移民壓力加劇』：老齡化與勞動力重組問題爆發，許多國家將推出新政策控管人流與社會資源。第二、『國防重編與邊界安全』：全球軍事策略更趨保守、強硬，可能傳出小規模衝突或國防改革。第三、『假慈善、假道德的揭露』：政商界、慈善、社福領域的假面具被揭穿，群眾對真實透明的渴望更強烈。第四、『AI治理與數位貨幣洗牌』：區塊鏈、加密貨幣、AI政策、數據治理面臨重新規範。這些重整改變都是要讓世界更安定，迎接以風向星座為主導的火風時代。

邱彥龍老師指出，冬至期間這16天主要受到2個天文星象影響，首先是12月21日至12月26日土星與海王刑金星，容易因一時氣憤與家人或伴侶吵架，造成長久心結；其次是12月27日至1月4日土星與海王星刑水星，許多話壓抑說不出口，此時千萬不要簽約，尤其海外合約會中斷或出現問題，小心詐騙集團趁機作亂，守好自己的荷包。

邱彥龍老師建議，這段期間可多祭拜三清道祖、三官大帝、媽祖、五府千歲、王爺廟、土地公、土地婆或地基主，服飾方面儘量穿搭靛藍色、深墨綠色、霧灰紫色、淺藍色、象牙白色、銀灰色、香檳金色、暖栗棕色，能幫助開智慧，提升氣質與品味，增強陽氣與財氣，招貴人吸引好人緣。

邱彥龍老師也提醒，冬至期間要注意心臟病、中風、腦血管疾病、腸胃病、肝膽問題、慢性病復發、支氣管炎、感冒、病毒感染、肺部疾病、筋骨痠痛、牙痛、胃寒、食慾不振、免疫力下降、失眠、婦科、尿酸、糖尿病，以及過度焦慮、情緒性疲勞等問題，還有醉酒、酒駕、毒駕、精神恍惚、中毒、吸毒、自殺、交通意外等橫禍，都特別容易發生。

至於冬至期間最旺的星是木星、火星、海王星跟冥王星，對於慈善事業、福利機構、司法界(律師、法官)、宗教風水命理行業、銀行金融保險業、印刷報業、纖維、橡膠、化學產業、進出口貿易、飯店業、海淡水產業、船務運輸業、餐飲業、農產及農產物流業、飲料業、諮商靈性療癒、教育業、軍工產業、軍警、防火相關產業、醫療藥品養生保健產業、礦產業、長照產業、風險管理產業等26種產業都是走旺運。

至於上升、太陽、月亮落在巨蟹、摩羯、獅子、水瓶、雙魚、天蠍、射手、牡羊等8個星座，則擁有旺運，雖會比其他星座幸運但是還是須努力才行。

邱彥龍老師最後引用《易林·家人之蹇》卦曰：『五方四維，平安不危。利以居止，保有玉女。』來綜合整理今年冬至注意事項，大環境四面八方雖然有困難，但是最終都能安穩無事，最好的做法是居安不動，把自己分內的事情做好，守好自己的家園，守住內在之福跟家庭之安，珍惜一切，即可保全最珍貴的福氣與人事。

