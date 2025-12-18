冬至開運6大秘法！命理師曝：湯圓得吃9顆 準備「36顆紅豆」接財氣

生活中心／黃韻璇報導

吃湯圓為冬至重要的習俗之一。（示意圖／資料照）

本週（21）日就是一年一度的「冬至」，是一年當中白天最短、夜晚最長的一天，傳統上具有「小過年」意涵，準備迎接新年，除了「吃湯圓」是傳統習俗外，不少人也會趁這時機把握絕佳時機開運。對此，命理老師林霖就分享「冬至開運6大秘法」。

命理老師林霖表示，冬至前後正處陰陽交替之際，這段期間不適合做任何重大決定，包含「買賣、簽約、規劃新計畫」等，建議都先按下暫停鍵。如果能在住家或辦公室的北方位置稍作停留，讓身體多休息、多沉澱，能吸收冬至「閉藏養元」的能量，替自己補足元氣，為來年的新循環打好基礎。

林霖分享六大開運秘法：

◆秘法一「吃湯圓」：圓滿如意、人緣大旺

當天記得吃9顆或其倍數，例如：9顆、18顆

白色湯圓：提升人緣、貴人運

粉紅湯圓：增加姻緣、喜慶好事

湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗，讓好運圓滿一整年！

◆秘法二「座北方」：增強元氣、冬至養生

冬至當天，可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，躺草皮 15 分鐘效果更佳。吸收北方旺氣磁場，增強陽氣，活力滿滿。

「36顆紅豆」放紅包袋置於枕頭下，可接引財氣、招財入庫。（示意圖／資料照）

◆秘法三「紅豆36顆」：接引財氣、招財入庫

準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運冬至後陽氣漸長，正是接引財氣的最佳時機。

◆秘法四「廟宇點燈」：祈福轉運、冬至祭天

冬至是祈福、酬謝神明的日子，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利。

◆秘法五「檀香淨化」：否極泰來、除穢迎旺

建議午時（11-13 點）進行居家淨化，點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運；粗鹽撒於四角及門口，淨化磁場、迎接新氣場、消除負能量，帶來滿滿好運。

◆秘法六「吃豬腳麵線」：踢走霉運、轉衰為旺

吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲生肖轉運，年底前吃一碗，好運滿盈，來年富足安康。

命理老師林霖分享「冬至開運6大秘法」。（圖／翻攝自林霖開運臉書）

最後林霖再次提醒，記得冬至前後不做任何重大決定，包含買賣、契約、計畫，若能在住家或辦公室的北方為上，多休息、停留，可以增強元氣，冬至吃湯圓，福氣滿滿圓，喜事天天連。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

