冬至陽生，運氣翻身！農曆十一月12生肖誰最旺？
2025年乙巳蛇年農曆十一月（國曆2025/12/20～2026/01/18），我們將迎來冬至與小寒這兩個節氣，冬天的寒冷氣息撲面而來。有「小寒時處二三九，天寒地凍冷到抖」之說，亦有「冬至陽生春又來」的說法，冬去春會來。那麼，此月十二生肖運勢會有何起伏變化呢？科技紫微網將為你一一道來。
十一月好運排行：
愛情順遂生肖：羊、狗、牛
事業暢旺生肖：猴、虎、蛇
財富亨通生肖：鼠、馬、雞
鼠
愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★★★☆
運勢分析：
財富運運道旺盛，易有錢財進帳。有利投資理財，穩定型、分紅型投資多能獲利，短線、風險型投資則易進出頻繁。事業運平順，多能按部就班完成任務，不易出錯，但也難有表現機會。愛情運較弱，單身者不利談情說愛，相親多事與願違，難有愛情機會；有伴侶者聚少離多，難有溫存。
牛
愛情運指數：★★★★☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
愛神降臨，空氣中冒著粉紅色泡泡。單身者有機會迎來浪漫愛情，與散發著獨特魅力的異性結緣，可望談一場別樣的戀愛；有伴侶者感情生活頗為豐富，主動製造小驚喜，安排與伴侶二人旅行等，感情易升溫。事業、財富運相對較平淡，守財為宜。工作較繁忙，須細心、耐心，以免頻繁出錯。
虎
愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★★★★☆
財富運指數：★★☆☆☆
運勢分析：
人氣與財氣都不太旺，易因人情面子而陷入錢財糾紛。情感波折較多，單身者難遇良緣，別急於表白，多一些時間瞭解對方為宜；有伴侶者感情生活平淡，難有溫存。進財機會少，投資理財多有損失。好在，事業運勢暢旺，多把心思放在工作上，即便無人問津也要有所堅持，功夫不負有心人，終將有收穫。
兔
愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
平順安好，難有驚喜，亦少有煩憂。有利學習研究，在喜歡的事務上多花一些精力和時間，不斷精進，待機會來臨時方能放手一搏。切忌奢望一步登天，腳踏實地處理好當前的事務，終有機會厚積薄發。此月只要低調做人，本份做事，多能安穩度過。多留意人情往來，小心死要面子活受罪。
龍
愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★☆☆☆☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
不見幸運之神蹤影，諸事多有不順。付出多，收穫卻不如預期，忙忙碌碌，廢心耗神，卻事與願違，落差感強烈。愛情運也少見陽光，單身者遇爛桃花機率高，小心傷情損財；有伴侶者彼此間易產生誤會嫌隙，如若不能好好溝通，小心關係緊張。難有進帳，但收支平衡，急需用錢時也多有助力。
蛇
愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★★☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
事業發展快速，諸事多順遂的月份。愛情婚姻小有波折，單身者有機會遇到優質桃花，但別心急，真誠互動，加強相互間的瞭解，少玩套路才有機會拉近關係；婚姻生活難有激情，須主動製造小情趣。有利求職、轉職，可望提升身價。投資理財須謹慎，勿大額投資，易有虧損。
馬
愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★★★☆
運勢分析：
財氣旺盛，易獲得貴人金援，遇到錢財困難多尋求親友助力可順利解決，如若礙於面子獨自硬撐，則較吃力。有機會進財，有閒錢可考慮投資長線。情感波折較多，單身者不宜戀愛，太快表白易被拒絕；有伴侶者彼此間溝通交流較少，小心感情疏離。事業運平平，默默努力耕耘，切忌急於求成。
羊
愛情運指數：★★★★★
事業運指數：★☆☆☆☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
愛神降臨，有利經營維繫感情。單身者與周圍人接觸互動頻繁，易結交高情商、待人真誠有禮的朋友，有機會發展一段穩定的感情關係；有伴侶者感情深厚，親密互動增多，相互理解、包容，常有溫情。事業運跌入冰點，不利推行計劃，難得助力，必須扛起責任。錢財運平平，須合理分配，守財為宜。
猴
愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★★☆
財富運指數：★☆☆☆☆
運勢分析：
事業運突顯，表現機會多。工作效率頗高，多能輕鬆應對難題，主動展現才藝，易受器重，獲得更多有利資源。愛情運平平，單身者有利擴大交際圈，多與不同類型的異性接觸互動，可大大提升愛情好運；有伴侶者須拿捏好與異性間的關係，以免惹是非。財運低迷，切忌玩金錢遊戲。
雞
愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★★★☆
運勢分析：
事業能量較弱，難有好運氣。工作困難多，有硬仗要打，倍感艱辛。正是考驗耐性與韌性的時期，須主動尋求助力。有利在熟悉的領域穩紮穩打，勿幻想遙不可及的理想大夢。愛情運平順，單身者易結交到志同道合的朋友；有伴侶者彼此少有爭吵，但感情生活平淡。財富運旺盛，有利投資理財。
狗
愛情運指數：★★★★☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★☆☆☆
運勢分析：
事業、財富運相對較弱，難有進財，須做好錢財規劃，勿大手大腳。工作任務繁重，易遇空降任務，必須保持冷靜，以良好的心態處理問題，多與上司、同事溝通交流，尋求助力，方可逐漸轉好。愛情運走高，單身者戀愛機會多；有伴侶者情感需求易獲得滿足。財運較弱，須減少應酬，節省開支。
豬
愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★★☆☆
運勢分析：
運勢普普通通的月份，愛情、財富面相對較平順，事業面多有波折。工作進展較緩慢，困難重重，必須放慢腳步，理性思考分析，多向有經驗的職場人士求教，增強主動性，相信辦法總比困難多。只要情緒穩定，多能交好運。有機會獲得異性金援，投資理財短期內難有收益，但可謀求長遠財。
