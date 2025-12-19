冬至雨雪+陽光 平安夜至耶誕節低溫探15度

未來一周將迎來兩大時節，一個是後天的「冬至」，一個是下周三到周四的平安夜與耶誕節，也是今年重新回復放假的「行憲紀念日」。中央氣象署今天(19日)提醒這兩大時節的天氣變化趨勢。

再過兩天就是「冬至」，氣象署表示，在此之前，台灣罕見在這個季節受到偏南到西南風的影響，導致南方雲系北移，各地大都是陰雨天，而且從19日下半天到20日上半天的降雨機率最高，外出時最好攜帶雨具備用；不過，氣溫也因此較為舒適，高溫攝氏22-24度，低溫則是18-20度。

雨勢在週六午後就會趨緩，逐漸轉為多雲的天氣；不過，與此同時，東北季風也將逐漸增強，直到周日，全台將迎來一個乾溼分明、既有雨雪又有陽光的冬至。氣象預報員黃恩鴻說：『(原音)所以對於迎風面、主要是桃園以北跟東半部的朋友，明天下半天之後，降雨機率還是有，一直到禮拜日都可能轉得更濕涼一些，降雨機率增加，溫度也降低。所以這段時間呢，3,500公尺以上的高山還是有一些零星降雪的機率，但是對於其他地方，像新竹以南這裡，在禮拜日大都轉成多雲到晴，可以見到陽光、比較溫暖舒適。』

預估這波東北季風將於冬至後收尾，因此下周一迎風面地區將轉為零星雨，其他地區則維持晴到多雲。而在21、22日2天，各地低溫大約落在16-18度；高溫則是迎風面地區下降到20、21度，中南部回升到25、26度。

下週二則是兩股東北季風接力時的空檔，迎風面地區溫度回升，水氣也減少，全台大都是多雲到晴的好天氣，高溫也可望回到24-27度。

但是緊接著又有一股勢力較強的東北季風南下，並且從平安夜持續影響到耶誕節及今年重新回復放假的「行憲紀念日」。黃恩鴻說：『(原音)看起來主要還是在迎風面桃園以北啊、東半部會有局部短暫雨，中南部山區也會有些零星短暫雨，其他地方雲量也都增多。溫度上也是從周三開始就逐漸往下，像是到周四的白天，北部跟宜蘭高溫大概就是(攝氏)18、19度，其他地方的話大概就是21-24度；而晚上的低溫呢，各地普遍就是15-17度，各地都是比較有感的溫度下降。』

不過，由於下一波東北季風帶來的水氣較少，因此高山降雪的機率較低。(編輯：鍾錦隆)