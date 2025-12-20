冬至養生又養身 食補與保暖是關鍵

〔記者胡如虹／台北報導〕今(21)日起，節氣進入「冬至」，氣功老師彭繼祖表示，冬至，一陽始生，一元復始，進入陰消陽長轉化的關鍵，此時多喝何首烏湯、多補充黑豆、黑芝麻、黑木耳等黑色食物，少吃白色食物，把握時機補腎養陽，將身體調養好，以迎接嶄新的2026年。

麗澤家人·恩澤堂的彭繼祖老師說，冬至後，進入膀胱經的修復期。膀胱經主導陽氣，從腦一直通到腳，是經絡中最長、分支最多、經過穴位最多的一條經絡。膀胱經不順暢，就會頭痛、暈眩。水喝少了，血液變濃稠、影響氣血運行，這個時節是心肌梗塞、中風、痛風、尿道結石的高發期，要多留意腳部、膝蓋、肚子、脖子、後腦的保暖，增強心血管運行自在，這時節晚上泡泡腳、喝熱水就等於是在補身體。

廣告 廣告

另外冬至時節身體痠痛是常態，之前主走腎經，痠在脊椎裡面；現在主走膀胱經，膀胱經在脊椎兩側，因此痠在脊椎兩側，痠脹痛的部位會循著膀胱經流轉。腎氣一冷就弱，往下壓到坐骨神經，形成腰痠、背痛、腳麻，覺得尾椎不舒服，要留意自己的小腿、腳踝的保暖。手、腳冷到了，腰也一樣會不舒服，所以保暖是關鍵。

《冬至的節氣保健》

★冬至期間(當天)泡一次熱水澡，最好能加海鹽，隔九天再泡一次，再隔九天再泡一次，共3次。常用熱水加海鹽泡腳，幫助氣血上行；腳腫、腰痛時也有助舒緩。

★拍委中穴。拍拍大腿後側助腎水上行順暢。

★搓腰：反手、用手心搓後腰眼，轉圈搓100下。

★手心壓耳、向後逆時針轉圈揉擦100下。擰耳朵：用力向上、向旁、向下擰耳朵。

彭老師提醒大家冬藏春耕，冬至，一陽始生，寫下自己來年的願力 ，開始讓自己思考並完成行動，好迎接一個嶄新的2026年，乘願而行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

80年來最強冬至 「3不3要」迎接最強轉運日

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

別剉～「赤馬紅羊劫」60年再臨！ 4生肖「天火煉真金」化解有道

