冬至養生從「腳」開始！中醫授冬天養生秘訣：早睡晚起、溫暖足部
冬至，每年大約落在國曆12月21～23日之間，這一天晝短夜最長，故名「冬至」。中醫師表示，冬至開始是一年最冷的季節，有高血壓與心臟病者，都要特別提高警惕，慎防發作。應隨時觀察和注意病情變化，定期就醫檢查，服用必須的藥物，穩定控制病情，防患於未然。護心，也要「從腳開始」保養，善用精油放鬆身心。《優活健康網》特摘此篇分享冬至的保養方法。
冬至宜早睡晚起
翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕表示，冬天保護心臟，首應把握「早臥晚起，必待日光」原則，中醫主張陽氣可以推動五臟六腑的運作，也是人體溫暖的來源。充足的睡眠，可以補充陽氣，早上等身體暖了再出門，避免清晨嚴寒著涼，想要外出運動，也要避免過早出門，最好等到天亮、氣溫升高再開始。
冬季運動不宜太激烈，只要能微微出汗就好，快走、打太極都對身體都很不錯，可以減少因為溫差大，血管急遽收縮，導致心臟病、中風發作的風險。
養腎吃黑色食物
賴睿昕指出，「腎應冬，主藏」，所以冬季以「養腎」為主，黑芝麻、黑木耳、黑豆等黑色食物是冬季養腎的首選食物，核桃、桂圓、栗子等堅果類食品也是冬季益腎佳品。
冬季食補，應重視維持陽氣，以溫熱養陽，溫而不散，熱而不燥為原則。根據中醫理論，冬季五行屬水，對應的五臟的腎，腎在五臟六腑中像工匠，職掌工程建設部，是創造力極強的器官。表現在人身上，就是腎精的轉化，主藏人體先天之精氣。
冬至節氣宜食溫性食物，台灣冬天雖沒有大雪紛飛的景色，但溫差劇烈，容易讓交感神經興奮，血壓上升；低溫也會刺激末梢神經收縮，血管阻力變大，血壓上升，心跳加快，血液也容易凝結形成血栓，誘發心臟病。
暖身從足部開始
因此，賴睿昕表示，要改善全身循環，「足部」絕對是首要重點。人的雙腳是身體陽經的末尾、陰經的開頭，是人體陰氣最重的地方，所以，腳部比其他部位更容易受寒。若受到外部寒氣侵襲，腳部的血液就會淤積，導致循環不暢，進而引起「微循環」障礙。
此外，腳掌遠離心臟，血液供應少，表面脂肪薄，保溫力差，且與上呼吸道，尤其是鼻腔黏膜有密切的神經聯繫。腳一旦受寒，就可能引起鼻塞過敏等支氣管疾病。
冬至是許多慢性疾病的高發期，尤其是患有心血管疾病者與抵抗力較差者，容易造成疾病復發，因此要特別注意控制血壓、穩定病情。由於早晚氣溫低，保暖工作極為重要，特別是年長者，需要家人協助、小心看護，包括適時提醒添加衣物、帽子、圍巾、手套等禦寒物品。
精油保健舒緩身心
同時身為植物精油康復理療師的賴睿昕說，冬至養生，可以適當使用「精油」來促進微循環、助益日常保健。
她指出，目前有許多中藥材，都已被萃取成精油，應用於人體。精油的好處很多，除了可以透過「嗅覺」舒緩神經系統，讓人心情放鬆外，也有舒張血管、促進循環效果，能達到溫暖身體的作用，並且儲存方便，使用容易上手。
賴睿昕擅長使用生薑精油，幫患者塗抹、按摩腳底，具暖和身體效果，有利於身體代謝，也能放鬆緊繃肌肉。而鼠尾草精油，具有平衡荷爾蒙、舒緩情緒的效果，能夠幫助身心放鬆。
還有，對心血管最有幫助的乳香精油，她強調，乳香具有「止痛」特性，可以幫助患者舒緩頭痛、肌肉疼痛、關節等不適感，對於產後憂鬱也有舒緩效果，能夠紓解慢性發炎、胸悶和生理痛。
此外，乳香精油也有「加深」以及「放慢」呼吸的效果，能夠幫助患者緩解咳嗽與呼吸急促等情況，其「清肺」效果頗為優異，平時也能搭配擴香木吸嗅，調理呼吸道，達到保健效果。
（本文獲人間福報授權轉載，原文為：冬至養生從腳開始 善用精油鬆身護心）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為冬至養生從「腳」開始！中醫授冬天養生秘訣：早睡晚起、溫暖足部
