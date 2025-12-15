冬至養生重在溫補與安定，芳療師分享暖身舒心精油建議

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬至是二十四節氣中白晝最短的一天，民間素有「冬至大如年」之說，不少家庭會在這一天煮湯圓、全家團聚，象徵圓滿與迎接新年的開始。古人認為，冬至過後陽氣漸生，吃了湯圓也意味著「長一歲」。

從中醫觀點來看，冬至時節為「陰極轉陽」的重要節氣，人體較容易受到寒氣影響，需特別留意保暖與調養。芳療師陳美智表示，此時若能搭配適合的芳香照護，有助於放鬆身心、提升安定感，度過寒冷季節。

冬季適合氣味溫潤、安撫的精油

陳美智分享，冬季可選擇氣味溫潤、具安撫特性的精油。其中，「沒藥」精油氣味低調沉穩，常被用於芳香照護中，有助於引導深層呼吸、帶來安定感，適合在感到胸口緊繃或情緒不安時使用。她也指出，沒藥精油常見於安寧照護空間的擴香應用，被視為具有撫慰情緒、陪伴心靈的特性。

另一款推薦的是「香蜂草」精油。由於萃油率低，市面上更常見的是香蜂草純露，其精油氣味細緻柔和，芳療上多用於協助放鬆緊繃情緒、減少過度思緒，並營造有助於休息的氛圍。陳美智表示，在芳香照護的經驗中，香蜂草常被形容為能帶來溫和包容感，幫助人在心理層面更為放鬆。

有特殊健康狀況，先諮詢專業醫療人員

在使用方式上，陳美智建議可將 30毫升甜杏仁油作為基底油，加入沒藥精油 12 滴與香蜂草精油 4 滴，調製成複方按摩油。沐浴前或泡澡時塗抹於身體肌膚，再搭配溫熱的水溫，有助於在冬至時節營造放鬆、溫暖的身心感受。

陳美智也提醒，精油屬於輔助性的身心照護方式，使用前應留意個人膚質與身體狀況，並避免過量或直接塗抹於敏感部位。若有特殊健康狀況，建議先諮詢專業醫療人員。

她表示，希望透過這樣的芳香照護建議，讓民眾在品嚐熱騰騰湯圓、與家人團聚的冬至時刻，除了感受節慶溫度，也能為身心帶來多一分安定與暖意。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

