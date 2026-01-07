冬至養生關鍵在「轉化」而非進補，中醫師：調養得當奠定來年免疫力基礎

冬季為北半球一年中白晝最短、夜晚最長的節氣，代表自然界由「陰極轉陽」的重要轉折點。從中醫觀點，冬至並非單純進補時機，而是陽氣由潛藏轉為啟動的關鍵節點，因此養生除了「養」外，初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師更強調「轉化」，尤其陽氣是否能在體內順利轉化將會決定明年季節轉春天以後身體狀態好壞，若此階段調養失當，常為來年春季過敏、反覆感染、疲勞與自律神經失衡埋下伏筆，如過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、季節轉換性睡眠障礙等。

初鳴堂中醫診所院長 周大翔中醫師表示從現代醫學角度來看，冬季正值日照減少、褪黑激素分泌上升、交感—副交感神經重新調節的時期，同時免疫系統也會因寒冷與作息變化而出現暫時性調節壓力，許多天氣轉換後出現的疾病，都可以透過中醫養生概念的「冬至調養」來強化免疫系統及自律神經系統的穩定性，避免季節轉換性的失衡疾病在轉春天後頻頻發作。

中醫「正氣」代表的是現代醫學的免疫穩定度，《黃帝內經》提出：「正氣內存，邪不可干」，所謂正氣，並非單指營養攝取量，而是氣血是否充足、臟腑是否協調、代謝與排毒是否順暢，若僅進補而未顧及消化、循環與代謝，反而容易導致「補而不化」，形成慢性發炎或免疫失衡。

周大翔中醫師分析臨床上常見以下錯誤調養狀況：

•季大量進補 → 腸胃負擔加重、痰濕內生

•體質偏熱仍長期溫補 → 口乾、失眠、皮膚炎反覆

•補氣未兼顧疏通 → 疲勞、胸悶、睡眠品質下降

因此，冬至養生的醫學核心在於「溫養＋轉化＋平衡」三者並行。

冬天養生湯：

人參鬚5g，何首烏8g，玉竹5g，黨參5g，晉耆10g，枸杞6g，肉桂3g，黑棗6~8顆，藥材預先浸泡30分鐘，搭配大雞腿肉或半隻雞，雞肉川燙過後放入浸泡的藥材及藥材湯汁中，大火至滾後小火慢煮20~40分鐘即可停火，停火後視個人口味稍微酌加鹽調味。藥方主要透過補氣溫腎養血來調理身體進入嚴寒的冬至節氣，溫腎藏精需透過黨參、黃耆、人參鬚補脾胃氣搭配何首烏養血通絡，雞肉養分可以提供脾胃運化所需精微物質原料轉化形成滋補腎氣材料及動能，透過簡單養生藥燉可以達到溫腎藏精之效。

節氣適合按摩穴位：

湧泉穴：屬足少陰腎經 ，位於足底，足少陰脈氣由此而上，如泉水涌出，具鼓動腎氣、開通全身氣機、活化免疫力等功效，每日按壓15~20分鐘可以強化免疫系統，每日足浴15~20分鐘也具同樣功效。

神闕穴：屬任脈，從腹部中心影響兩側的脾經、胃經、腎經三條經絡，由神闕穴為核心形成於先天胚胎時期氣血供應的中樞，透過溫敷神闕穴可以影響全身經絡的開闔，除了調整腸胃機能功效外，搭配湧泉穴足浴可以強化腎氣走往脾胃系統進而影響周身，建立良好的氣血循環及免疫系統穩定能力。

百會穴：屬督脈，為手足少陽、足太陽、足厥陰之會，穴在頭頂，為一身之宗，百神所會。具安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣功效。嚴寒冬日氣血行走力道較慢較弱，可以搭配按壓頭頂百會穴，藉由頭部諸陽之會的百會穴啟動陽氣，加強行一身陽氣通達之效。

周大翔中醫師解釋冬至延伸醫療應用－三九貼與艾灸的免疫調節角色

冬至後進入「三九天」，中醫常以三九貼、艾灸作為深層免疫調理方式，臨床常用於：

•過敏性鼻炎、氣喘

•異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹

•腸胃功能低下、反覆腹瀉

•中高齡族群夜尿、畏寒、疲勞

其作用機轉可視為透過皮膚—神經—免疫軸線，重建身體對寒冷與病原的耐受度。

周大翔中醫冬季養生強調「溫養」與「轉化」，透過暖脾胃及深度睡眠來溫養儲藏腎氣，儲藏的腎精腎氣則能在春天氣機升發之時，轉化為身體有用的能量形成免疫力，部分則供應身體氣血循環及穩定內分泌系統及神經系統，因此，冬至溫補可以說是身體免疫能力建立的基礎。冬至時期，周大翔中醫利用三九伏天的灸貼療法，又稱為「三九貼」，敷貼於背部俞穴強化臟腑氣機循環來建立免疫力的提升，中老年人陽氣升發不足導致的倦怠及夜尿漏尿等都可以透過灸貼於俞穴改善。此時若能適度介入飲食、睡眠與壓力管理，等同於為免疫系統建立「低耗能、高穩定」的運作基礎。因此，冬至養生的真正目的不是「補最多」的節氣，而是為來年免疫穩定度與代謝效率打底的黃金轉換期。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為冬至養生關鍵在「轉化」而非進補，中醫師：調養得當奠定來年免疫力基礎