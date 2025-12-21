「冬至」北台灣溼冷！下週冷空氣接力 氣象署：低溫恐探14度

今日冬至北台灣濕涼宜蘭防大雨，週二短暫回溫後冷空氣接力，週末低溫下探14度。（氣候示意圖） 圖：張家寧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今(21)日是節氣的冬至！氣象署表示，未來一週天氣受東北季風影響呈現起伏，北台灣民眾需特別留意濕涼變化。今北海岸及宜花地區有局部短暫雨，其中宜蘭地區更需慎防較大雨勢。隨著週二(12/23)短暫回溫後，週三(12/24)起另一波東北季風接力抵達，低溫將下探14度。

今日(12/21)各地的氣溫分布方面，氣象署指出，北部約為16至21度，中部17至26度，南部18至27度，東部17至26度。離島部分，馬祖14至17度，金門14至21度，澎湖19至22度。降雨熱區主要集中在桃園以北及宜花地區，可能出現局部短暫雨，新竹、台東及恆春則有零星雨勢。

針對降雨趨勢的變化，氣象署表示，週一(12/22)北海岸、東半部仍有局部短暫雨，大台北地區則為零星雨。週二(12/23)降雨範圍縮減，僅剩東半部有局部雨。不過，週三到週四(12/24-12/25)受新一波東北季風影響，北部及東半部局部短暫雨再現，中南部亦有零星降雨。到了週末週五至週六(12/26-12/27)，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，山區也有零星雨。

氣象署進一步強調，一週溫度趨勢以北部與東部波動最為明顯。週二(12/23)是短暫的回溫空檔，北部高溫可回升至25度左右。但週三(12/24)東北季風再度增強，北台灣氣溫一路下滑，預計到週六(12/27)低溫將來到14度，高溫也僅剩20度。中南部地區雖然高溫仍可達24至26度，但早晚低溫僅16至18度，日夜溫差較大，請民眾適時增添衣物。

氣象署觀測顯示，離島天氣在週一(12/22)至週六(12/27)期間，馬祖多為陰天或有雨，金門與澎湖則以晴到多雲為主。氣象署提醒，這段期間受東北季風影響，北部與東半部民眾出門建議攜帶雨具，並留意氣溫下降帶來的體感變化。

今日冬至北台濕涼宜蘭防大雨，週二短暫回溫，週三起冷空氣接力低溫探14度。 圖：氣象署／提供

下週雨勢週二暫縮，週三起東北季風再增強，北部、東半部有雨且中南部有零星降雨。 圖：氣象署／提供