冬至 天赦日必吃！黑芝麻湯圓最補氣 命理師曝：吃「雙數」招好運

[Newtalk新聞] 2025年冬至(12/21)適逢「天赦日」，出現罕見的天文曆法巧合，錯過恐要再等80年。針對冬至食補，高雄安成中醫推薦攝取「黑色食物」養腎，讓常見的「芝麻湯圓」成為補氣首選；命理師柯柏成則點出，「建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。」





高雄安成中醫診所說明，冬季養生的關鍵在於「養腎」，多吃黑色食物能幫助固藏精氣、增強體力。安成中醫診所指出，像是黑芝麻、黑木耳、黑豆及黑米等食材，都是溫馨進補的好選擇；這也讓內餡為黑芝麻的「黑色湯圓」，在冬至這天成為兼具應景與養生概念的關鍵食物。不過，安成中醫診所也提醒，湯圓主要由糯米製成，黏性高且不易消化，不建議民眾一次食用過多，以免「小心從『吃多加歲』變成『吃多積食』」。

針對今年冬至的特殊性，命理師柯柏成說明，2025年乙巳年的冬至是陽曆12月21日晚間23時2分48秒交節氣，這天恰逢「天赦日」。柯柏成指出，冬季遇上甲子日才有天赦日，一年僅有5至7天，上個世紀僅1922年出現過冬至同是天赦日，本世紀也只有2002年及今年，若錯過今年「就要再等80年到下個世紀2105年才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機」。





柯柏成進一步強調，古來就有冬至大如年的說法，這天是北半球日照最少的一天，也是命運轉折節點。對於如何攝取「能量」，柯柏成建議，冬至當日晚間23時交節氣，最適合靜坐，若無習慣也能早早睡覺，與宇宙節奏同頻。





在飲食上，柯柏成表示，冬至湯圓是專屬節氣的開運食品，建議吃雙數顆的包餡湯圓，讓喜事財運雙雙而至；若選擇黑芝麻口味，正好呼應中醫的養腎建議。





此外，柯柏成分享了罕見的招財祕法。柯柏成表示，求財者可煮「錢水」，將168枚硬幣加水與多片吃剩的新鮮橘子皮煮沸，端著鍋子在屋內繞行，「水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣」，讓來年好運旺旺來。





柯柏成指出，冷卻後的錢幣可當錢母隨身攜帶，剩餘銅板存於聚寶盆，待下次天赦日或除夕捐出。柯柏成最後提醒，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，建議全日素食以符合吉祥日子的氣場。

