「冬至＋天赦日」80年一遇！逾千人湧北斗奠安宮 把握「最強運日」求財

記者潘靚緯／彰化報導

昨（21）日適逢「冬至」，同時也是「天赦日」，80年難得一遇，祈福補運能量特別強，彰化北斗奠安宮一早便湧入上千位信眾參拜祈福，超過半數的民眾特地購買「財庫金」，希望在今年最強運的日子補財庫、轉好運。

北斗奠安宮常務董事賴姿妍表示，奠安宮主祀天上聖母，並供奉玉皇大帝，冬至巧逢天赦日，被視為極罕見的吉日，清晨就有大量信眾前來參拜、補運，廟方也特別準備數千份財庫金，提供給信眾補財運。

北斗奠安宮準備數千份財庫金供信眾求財。(圖／翻攝自奠安宮臉書)

賴姿妍指出，今年有6個天赦日，但以年底適逢冬至的天赦日最強，象徵陰極轉陽，被認為是消災解厄、轉運求財的最佳時機，「錯過這次，可能還要再等上百年」。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，今年為乙巳年、又逢雙春閏六月，整體運勢波動較大，不少人感到低迷不順。而冬至是一年中白天最短、陰氣最盛的日子，若再遇上天赦日，對於今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴，以及明年將犯太歲的鼠、馬、兔、雞等生肖，具有「由陰轉陽」的轉運意涵。

