冬至「太補」恐奪命！專家曝「5大吃法」降負擔快學起來

記者簡浩正／台北報導

國健署提醒民眾麻油雞、薑母鴨等美食常常隱藏著高油、高鹽、高熱量的健康風險。圖為冬天進補吃的薑母鴨。（圖／資料照）

後天（21日）就是24節氣的「冬至」了，天氣越來越冷，許多民眾會在這時吃麻油雞等美食暖身，但過度進補攝取高油、高鹽可能對健康造成風險。衛福部國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」的原則，搭配全穀雜糧、補足蔬果、乳品及堅果種子類等，才能「補」足營養，迎接寒冬。

國民健康署指出，成人每日食鹽攝取不宜超過6公克，但依據國民營養健康調查結果顯示，6成以上的成人食鹽攝取量超過建議量，每日蔬菜與水果攝取量不足者分別近8成及9成。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，麻油雞、薑母鴨等美食常常隱藏著高油、高鹽、高熱量的健康風險。提醒民眾冬至進補5原則，實踐健康進補，掌握湯頭烹調並搭配聰明攝取是重要關鍵：

油脂適量：民眾進補時常食用的麻油富含不飽和脂酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康及具抗氧化等作用，且適量加入麻油有助增添料理香氣與風味；但是麻油仍屬於油脂類，建議民眾留意整體油量控制，避免攝取過量油脂。

天然調味：湯頭以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮出鮮甜味，減少使用高湯塊或鹽巴，不僅降低鈉含量也降低身體負擔。

原型優先：盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料或配料，多選用天然原型食材。

聰明搭配：冬至進補的鍋物裡，常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等全穀及未精製雜糧類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量；建議民眾可將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。

補足蔬果：確保當季蔬菜（如大白菜、菇類、各式葉菜）的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實健康均衡飲食。

國健署長沈靜芬提醒，冬令進補不等於大吃大喝，應減少高油高鹽食物，依「我的餐盤」均衡飲食六口訣，確保全穀雜糧與蔬果攝取充足，才能真正「補」出健康與活力。

