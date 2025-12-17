冬至、跨年到台南永康天公廟 參拜乞紀念幣、敲鐘拿紅包

今年冬至適逢天赦日，永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦法會，信眾可擲筊乞取紀念幣。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本月21日適逢冬至，也正好是天赦日，台南永康凌霄寶殿武龍宮凌霄寶殿推出特製的紀念幣，參拜後擲筊、乞取，庇佑功名利祿，而跨年夜也將持續舉辦敲鐘祈福活動，可以拿到開運紅包，一切如意，心想事成。

凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，距離元旦不到2個禮拜，廟方將陸續舉辦4大活動，包含天赦日法會、山邊媽遶境、寒冬送暖，以及跨年敲鐘等，帶領信眾一起祈求眾神保佑，平安、順利地迎接新春。

王大明指出，21日是冬至，巧遇天赦日，將舉辦添丁進財祈福法會，參加的信眾可乞取由月老公與觀音菩薩等神明加持的紀念幣，不只牽姻緣，也讓功名利祿如影隨形。

王大明提到，屆時法會將進行相關科儀，可以補財庫，信眾也可以點通天香、過七星平安橋；25日則是苗栗後龍的山邊媽祖前來，展開遶境活動，並安排「鑽轎腳」活動，歡迎參加。

28日廟方舉辦寒冬送暖公益活動，邀請永康、新化與東區等地的弱勢家庭，發放物資與現金，將準備2千份，希望拋磚引玉，號召更多愛心資源投入社會關懷；跨年夜則持續舉辦敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包，喜迎元旦。

台南永康凌霄寶殿武龍宮跨年夜將持續舉辦敲鐘祈福活動。(記者吳俊鋒攝)

永康凌霄寶殿武龍宮的跨年敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包。(記者吳俊鋒攝)

