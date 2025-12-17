冬至2025是哪一天？冬至拜拜、習俗有哪些？冬至吃湯圓由來是什麼？

冬至是一年之中日照最短、黑夜最長的日子，今（2025）年落在國曆12月21日，許多人會在冬至這天吃湯圓暖和身子。究竟冬至2025是哪天？冬至日期為何每年不一樣？冬至拜拜怎麼拜？冬至習俗有哪些？冬至吃湯圓由來是什麼？冬至禁忌要注意哪些事？冬至進補吃什麼？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握！

冬至吃湯圓時記得要吃雙數，取幸福圓滿、成雙成對的好彩頭哦！（示意圖／Getty Images）

以下民間習俗，僅供讀者參考

冬至2025是哪一天？冬至日期為何每年不一樣？

冬至是二十四節氣中的最後一個節氣，與夏至相反，是一年之中白晝最短、黑夜最長的日子，也是冬天最冷的一天。由於地球地軸傾斜角度不同，冬至日期每年會有些微變動，農業部表示，北半球一般落在國曆12月21日、22日或23日，農曆日期則不固定。以今（2025）年來說，冬至落在國曆12月21日星期日、農曆十一月初二。

冬至拜拜怎麼拜？冬至拜拜湯圓要幾碗？冬至要拜地基主嗎？

冬至吃湯圓之外，不少家戶也會祭拜神明（三界公）、地基主和祖先。通常，冬至拜拜時間建議選在早上至中午，最好不要超過傍晚。

準備冬至拜拜供品時，記得要將紅、白湯圓煮成甜湯，意味「食甜嘴甜」。挑選鮮果時，應避開芭樂等多籽水果及外形神似釋迦牟尼的釋迦，以免帶有不敬之意。至於其他供品，則按祭拜對象有所差異：

拜神明供品： 湯圓三碗、鮮花素果、三牲、茶水、大百壽金、刈金、壽金、福金等。

拜地基主供品： 湯圓三碗、菜飯、雞腿、刈金、小銀、大銀、金銀元寶等。

拜祖先供品：湯圓三碗、菜飯、刈金、小銀等。

關於冬至拜拜流程，大家可先將供品放到供桌，接著點燃三炷香，向神明說明當天是冬至，請神明享用供品，並誠心祈求神明保佑。待香燒到三分之一時，捧起金紙向神明拜三拜，再將金紙拿去燒化即可。

冬至習俗有哪些？冬至吃湯圓由來是什麼？

古代人將冬至視為過年，吃湯圓象徵與親友團圓，也代表增加一歲。每逢冬至，各家甜品店都會出現長長的排隊人龍，有些家庭會找親友一起搓湯圓，有圓滿、好兆頭的意思，是中華文化流傳已久的老習俗。

鑑於冬至是一年之中日照最短、黑夜最長的日子，陰陽交替之時，吃下湯圓也有「用圓迎接陽氣」的吉祥涵義。北方習俗則會吃餛飩和水餃，增加智慧、運氣及財富，因為水餃形狀近似金元寶。

你是否好奇，為何湯圓有紅色、白色兩種顏色？這是因為傳統習俗認為，白色湯圓代表人緣、紅色湯圓代表姻緣，兩種都應吃下肚，且應避免吃單數。特別的是，有些孕婦會將搓好的湯圓拿到火爐烘烤，若受熱膨脹破掉，象徵會生男孩；沒有破掉則象徵會生女孩。另一種方法是放一大把湯圓，兩顆兩顆取出，最後剩下一顆代表生男孩，沒剩則代表生女孩。不過這些都只是民間流傳的說法，僅供參考，生男生女都好、媽媽寶寶健康最重要！

冬至禁忌要注意哪些事？

冬至除了拜拜眉角要注意，民間相傳也有一些禁忌要留意，命理專家小孟老師建議：

不可房事： 冬至氣溫較低，陰氣旺盛。男女精力太旺盛，可能陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

晚上避免旅遊外出： 《周禮春官神仕》提及「以冬日至，致天神人鬼」，冬至對古代人而言具有鬼節的意義，建議晚上9時後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

不宜熬夜晚睡： 太晚入睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，整體氣場欠佳；此外，冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛，可能影響來年運途。

吃湯圓要雙數： 冬至吃湯圓應避免單數，以免來年孤獨寂寞；吃雙數的寓意較佳，有幸福圓滿、成雙成對的意涵，既添歲又添福。

忌逞兇鬥狠：情人、朋友外出切忌吵架，以防破壞磁場。

冬至進補吃什麼？怎麼吃更健康？

民俗專家提醒，冬至過後應等太陽出來再外出活動，早上10時左右可曬曬太陽，有助於提升陽氣，對身體健康、情緒調節皆有正面幫助，適度戶外活動亦能增強免疫力。

冬至是養生的關鍵轉折點，可以適時吃些溫補食物，例如四神湯、羊肉爐、薑母鴨、藥燉排骨等，都是恢復腎臟陽氣的好選擇；素食者則可選擇四神湯，其中的茯苓、蓮子、山藥、芡實或薏仁，均具有溫和補氣的功效。友善提醒，進補時務必酌量攝取，尤其痛風、腎功能差、三高患者應更加謹慎，最好搭配蔬菜、菇類、白蘿蔔等降低熱量，減少身體負擔。

