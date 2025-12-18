冬至4類人別亂進補！中醫示警：病情恐加重

▲許多人在冬天會選擇進補，但中醫師提醒，不是愈補愈好，萬一補錯反而會讓病情加重。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 今年12月21日是二十四節氣中的冬至，許多民眾會在這一天進補養生。但醫師提醒，不是愈補愈好，每個人的體質不同，應依個人狀況辯證施補；先前就有位個案出現痘痘變多、皮膚發炎的情況，進一步了解才知道，病人有冬季進補的習慣，連日食用麻油、薑母等補湯，導致肌膚問題與上火症狀。

台北慈濟醫院中醫部中醫師廖振凱提到，近日一名35歲個案定期在門診調養身體，卻突然出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎、口乾舌燥等不適。醫師進一步問診，發現個案為了冬季進補，連日食用含有麻油、將母等補湯。

廖振凱指出，個案屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。後續以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後個案症狀明顯改善。

「冬季進補並非愈補愈好，需依個人體質辨證施補。」廖振凱表示，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，其中以「虛寒」與「實熱」2類為主要。

以「虛寒體質者」而言，多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

另外，「實熱體質者」則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便秘等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

兒童則應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。廖振凱說明，若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。如因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

廖振凱呼籲，不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。

廖振凱推薦推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜：

溫補四神湯簡易食譜

材料：

1.山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁

2.薑片 2～3 片

3.清水及鹽巴

作法：

1.將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗。

2.鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。

3.加入山藥與薑片續煮至食材變軟。

4.以少許鹽調味，即可食用。

功效：此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

