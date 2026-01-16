冬茶手記（外一首）／閆敬督

閆敬督

薄霜替代雲霧

群山在瓷盅裏

緩緩舒展腰肢

竹簍空著

已濾盡三季鳥鳴

石徑上

藍色暮靄，浸透

採茶人歸途的剪影

這是被陽光醃透的植物

帶著丘陵隱忍的脾性

捲曲的形體多像問號

在每一次沖泡中

試圖探詢大地的體溫

我曾默默數過

從枝頭到舌尖

整整三十道霜橋的距離

此刻茶水漸呈黛色

恍若凍土下蘇醒的河流

所有離枝的葉片都在杯中

完成一次深呼吸

爐火畢剝

夢中的茶鄉在等我

◆冬天的記憶

整個下午

祖父在院中劈著柴禾

他的姿勢像

在拆解時間的碎片

在斧子落下時

柴禾忽然蘇醒

木屑飛濺

如驚散的鳥群

那些柴禾在屋簷下

堆出積雪的房子

在寒氣中緩慢凝固

像未說出口的話語

祖母用圍裙兜起碎柴

她的白髮沾著霜的印記

火塘張開橘紅的嘴巴

吞下整座冬天的記憶

最老的柴塊來自老屋房梁

它的裂紋裏還住著

三十年前的炊煙

青煙從瓦縫鑽出

暮色下寫出的筆劃

總是朝故鄉傾斜

直到太陽睡去

祖父仍俯身

劈著剩餘的冬日