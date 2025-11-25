冬茶飄香！新北好茶展售開跑 品茗冠軍包種茶正當時

（記者陳志仁／新北報導）冬季包種茶產季到來，新北市政府自11月29日起連續三個週末舉辦「新北好茶展售會」，邀請民眾在臺北希望廣場及坪林茶業博物館旁廣場品飲新鮮冬茶；展售會集結茶品、茶食及在地農產，12月20日前購買冬季比賽茶優良獎還可享92折優惠，歡迎把握茶香最盛時節。

圖／副市長劉和然今日出席新北好茶冬茶上市記者會，宣布永續生態小旅行將於明26日上午10時開放報名。（新北市政府農業局提供）

新北市副市長劉和然表示，新北是全臺最重要的條形包種茶產區，年產量約499噸，其中坪林占超過288公噸，是全國最大產區；新北市每年春、冬兩季皆辦理全臺規模最大的包種茶評鑑，為消費者把關茶葉品質。

展售活動首週於臺北希望廣場推出20攤茶品與茶點，並提供120名免費試飲特等獎包種茶；第二、三週移至坪林，匯集60攤特色茶品與美食，現場打卡還可獲得茶肉包或茶麻糬，活動期間並提供茶湯圓試吃與滿額贈禮，單日消費滿1,000元送茗杯、滿3,000元送好茶匙。

圖／新北好茶展售會自11月29日起連續3個週末，邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，喜好清新茶韻的朋友不容錯過。（新北市政府農業局提供）

展售會也結合永續理念，12月6、7、13、14日在坪林推出「行旅走讀」與「茶鄉體驗」等免費體驗活動，11月26日上午10時起於新北好茶官網開放報名；「行旅走讀」共320名額，帶領民眾走訪坪林茶園與老街茶行，並贈送100元好茶券與平安包種茶福袋；

「茶鄉體驗」規劃茶湯圓手作與版畫拓印等，並於12月6日推出200名額的採茶花體驗，前5名採摘者可獲500元好茶券。12月7、13、14日；此外，另推出低碳茶山一日遊，包含溪畔生態導覽及特等獎茶席品茗，限額54位參加。

市府並與民間企業合作，透過「全民碳集」平台提供永續回饋，民眾於坪林商圈80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆可獲得5元「碳現金」（每日同店限一次），企業也將同步加碼捐贈公益金，支持在地店家；歡迎在享受茶鄉文化、品飲在地好茶之餘，以實際行動支持永續產業。

農業局長諶錫輝說，新北長期推動永續農業並提升製茶技術，青年茶農在全國製茶技術競賽累積拿下13座冠軍，實力深受肯定；即日起至12月20日購買冬季比賽茶優良獎享92折優惠，還有限量滿額禮，歡迎民眾在冬茶最香時前往展售會與茶農交流，詳情請見「新北市農業局稼日蒔光」臉書。

