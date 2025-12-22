冬衣好難乾？專家教「倒萬歲晾衣法」網實測有用

台灣冬季濕冷，厚重衣物與連帽上衣特別難乾，日本清潔日用品牌花王分享「倒萬歲晾衣法」，建議大家將厚重的衣服倒著掛起，使帽子與袖子自然垂下，以此增加空氣流通，減少布料重疊，如此一來就能夠加快衣服乾燥速度，貼文引發網友討論，有人實測發現真的有用。

日本清潔日用品牌花王近日在 X（原推特）發文指出，冬季衣物較為厚重，布料容易重疊，導致腋下、帽子內側等空氣不流通的部位經常難以乾燥，這時透過「倒萬歲晾衣法」，可讓空氣流通更順暢，進而加快衣物乾燥。

所謂的「倒萬歲晾衣法」，其實就是將衣服倒著掛起，用曬衣夾固定，使兩側袖子自然下垂，增加空氣流通，有助於衣物更快乾燥。由於這種晾法的外觀，與日本人高舉雙手喊「萬歲」的姿勢相反，因此才被稱為「倒萬歲晾衣法」。

該貼文吸引上萬人直呼「長知識了！」也有網友實測大讚好用，平常很難乾的厚重衣物，倒過來晾以後，出乎意料的乾很快。不過也有人提醒，並非所有材質的衣物都適合採用這種晾法。例如部分針織衫洗後重量增加，若用曬衣夾倒掛，可能導致衣物被拉長、變形，建議使用前仍需留意材質。

