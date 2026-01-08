冬衣懶得洗想重複穿！家中「這1處」超好堆

生活中心／翁莉婷報導



近日受強烈冷氣團影響氣溫下探10度，不少民眾在寒冷天氣怕手太凍，同時想避免碰到冷水會懶得清洗穿過的衣服，一件毛衣或牛仔褲可能穿了三到四次才丟進洗衣機，加上為了外出穿搭好看還會替換不同款式的衣服，並把穿過的堆成一疊放在角落和乾淨衣物區隔開。日前1名網友在社群發文詢問「外出穿1到2小時的衣服感覺沒髒不用洗，但又不想放衣櫃你們都怎麼處理？」，貼文曝光後瞬間引發討論。





1名網友發文提問「穿沒幾小時的衣服不想洗又不想放衣櫃」要怎麼處理。（圖／翻攝畫面）

冬天來臨，不少民眾外出穿著厚重大衣、外套，不過因為沒沾到其他汙漬會選擇堆積在房間中某個角落，像是床邊、椅子等，直到下次要穿的時侯再從衣服堆裡面翻找，省下在寒冷的天氣碰冷水洗衣的次數。近日1名網友在社群疑惑發文提到，「外出穿幾個小時的衣服，感覺沒髒不用洗，但又不想放衣櫃」，並提問網友都會怎麼處理。

貼文曝光後，大部分的人都認為「堆在椅子上」最方便。（圖／翻攝自維基百科、民視新聞）





隨著貼文曝光，大部分網友一面倒表示「我有一個會長出衣服的椅子，和一個會把衣服拿去洗的老公」、「你家沒有衣服山嗎？冬天衣服超容易出沒在椅子上」、「掛在椅子上、丟在床的半邊或是丟在任何可以丟的地方，下次要出門再拿來穿」、「掛在椅子上直到它倒下」、「這時候你應該明白，椅子不是拿來坐人」。不過也有部分網友認為「只要是出了衣櫃的衣服不管穿多久一律清洗，穿過的衣服或許沾了你不知道的污漬，在沒有察覺的情況一旦讓它自己乾了就會形成黃斑，那就難洗」。

