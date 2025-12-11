冬衣拿出來別直接穿！衣櫃像「毒氣室」少這動作黴菌塵蟎全吸肺

秋冬氣溫驟降，大家紛紛把衣櫃深處的厚外套「挖」出來禦寒，但稍不注意，暖身不成反倒惹來健康危機。杭州一戶人家換上冬衣後，全家竟陸續出現打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等症狀，吃了好幾天感冒藥卻未見好轉。就醫一查後才發現，讓他們病倒的罪魁禍首不是病毒！（編輯推薦： 一吹到冷風鼻水就失控？醫揭4大鼻過敏體質，喝「抗敏通鼻茶」症狀好一半 ）吃藥也沒用？一家三口生病，兇手竟是塵蟎與樟腦丸

中國媒體《澎湃新聞》報導這個案例，杭州一家三口在天氣轉涼後，直接穿上未經曝曬清洗的厚衣物，丈夫第一個「牙起來」，連續打噴嚏、流鼻涕，隨後太太喉嚨發癢，女兒則因嚴重鼻塞影響睡眠。

醫師透過鼻內鏡檢查，發現三人鼻腔黏膜蒼白水腫，診斷為塵蟎與樟腦丸殘留引發的過敏性鼻咽炎。成因來自於衣櫃長期密閉潮濕，易滋生塵蟎與黴菌，其排泄物與孢子附著在纖維上；加上許多人慣用的樟腦丸含萘或對二氯苯，揮發氣體吸入後刺激呼吸道，導致全家「集體中招」。

衣櫃換季必做4招防護！醫師教如何區分感冒和過敏

正確迎戰衣櫃裡的塵蟎、黴菌等「隱形大軍」，才能避免「穿衣穿到生病」！林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，開衣櫃、整理冬衣時一定要先戴口罩，因為棉絮、絨毛、塵蟎屑一飄起來，鼻子敏感族群立刻就會受害。此外也要特別注意「乾燥」的重要性，建議採取以下步驟加強防護，才能讓換季不再與「怪病」畫上等號。（編輯推薦： 換季噴嚏打不停！補10種抗敏營養素不再哈啾，這種海鮮是過敏地雷 ）

徹底清潔： 收納或取出衣物前，務必先將衣物洗淨。

強力除濕： 使用除濕機除濕至少 4 小時，徹底斬斷黴菌滋生環境。

日常維持： 平時衣櫃內可放置除濕劑、乾燥劑或備長炭維持乾燥。

物理清除：善用吸塵器清除櫃內角落的毛絮與塵蟎。

另一方面，想避免身體不適遲遲不癒，先搞清楚「到底是過敏還是感冒」很重要。小兒科醫師林哲民在臉書貼文分享，雖然過敏體質者本身就容易感冒，且感冒期間過敏症狀常會加劇，兩者確實難以切割，但為了精準用藥，仍可透過3大關鍵來自我檢視：

有無發燒： 這是最直接的指標。發燒絕對代表有生病感染，首要目標是找出感染源；若無發燒，過敏機率較高。

咳嗽鼻涕出現時間： 若症狀集中在早晚，白天下午幾乎沒事，多半是過敏作祟；反之，若白天咳嗽較多，夜晚反而不太咳，則可能是感冒為主因。

觀察停藥後症狀：若服用感冒藥痊癒後，一停藥又開始夜咳、流鼻涕，代表背後可能有潛在的過敏問題。

很多人觀念中會直覺用「黃濃鼻涕」或「咳嗽有痰聲」來區分，林哲民醫師澄清這並不準確，真正的痰音需由醫師用聽診器判讀。他強調，規律使用保養藥物控制過敏，能讓感冒時的症狀較為輕微，康復速度也會比較快喔！



