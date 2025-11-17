冬衣拿出來！氣溫漸降轉濕冷 「這天」低溫下探12度
今天（11/17）受一波東北季風逐漸南下增強影響，北海岸至東北部一帶已有降雨，北部至東部將陸續轉為陰有短暫陣雨天氣。週三、週四（11月19日、11月20日）苗栗以北將出現平地最低溫約12度左右，提醒大家冬衣可以拿出來預備了。
天氣風險公司表示，今天白天高溫較昨日（11月16日）下滑，預測高溫約24至27度，夜晚低溫也將顯著轉涼，約19至21度，整體的天氣型態與氣溫變化較昨日有明顯的差異。本週天氣大多持續受東北季風影響，迎風的北部至東北部維持較陰沉且易有降雨的型態，尤其今明日水氣偏多的環境下，須留意大雨發生的可能。
天氣風險公司林孝儒預測本週白天高溫普遍約為18至23度，夜晚清晨低溫約為16至19度，整日氣溫偏涼。中南部受影響的程度較小，預測普遍可維持晴時多雲較穩定的天氣，雖山區有短暫陣雨機會，但降雨影響程度都偏小，週三高溫相對為本週最低；氣象專家吳德榮也在氣象應用推廣基金會發文指出，週三、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少。
前氣象局局長鄭明典表示，空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸形排列成雲街。因此，可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。因為是動態過程，看動畫會更清楚。紅色小箭頭指的界面，應該就是比較顯著的冷空氣前緣。
至於本週到底會有多冷？氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」說名，當台灣處於東北季風期，一般5至7天就會有一次冷鋒通過，導致氣溫下降並下雨，這種現象又以北部及東北部為最普遍。
在東北季風吹拂期間，當台北站量測到的最低溫度降至攝氏10度或以下時，台灣即受「寒流」或「寒潮」之侵襲；當台北站的最低溫度介於攝氏10度至12度（含12度）之間時，台灣則受「強烈大陸冷氣團」的影響；當台北站量測到的最低溫度介於攝氏12度至14度（含14度）之間時，則台灣即受「大陸冷氣團」的影響。所以，今年入秋迄今，台灣目前只是受到「東北季風」的影響；真正的冷氣團，都還沒正式下來！
