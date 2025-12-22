冬衣晾不乾還摸不準超崩潰！必學「塑膠袋烘衣術」3招快速乾透

吹風機烘乾法

如果有少量或小件的衣物急穿，卻還溼答答的，台灣電力公司建議將衣物放入紙袋中，再用吹風機吹乾，因為紙袋能夠吸附濕氣，和吹風機一起就能加速乾燥，如果家中沒有紙袋，也可以利用大型塑膠袋自製烘衣機。

將大型塑膠袋的底部兩個角各剪出一個開口，再把衣服放進去、用吹風機朝袋子裡面吹，同時輕拍袋子底部、讓衣物來回翻動，大約10分鐘就能乾透。