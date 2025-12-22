冬衣晾不乾還摸不準超崩潰！必學「塑膠袋烘衣術」3招快速乾透
一名網友近日在Threads抱怨，冬天收衣服時，經常搞不清楚衣服究竟晾乾了沒，結果等到實際穿上身，才驚覺衣服根本沒乾，讓他崩潰直呼：「整個人都是沒曬乾的味道！」冬天衣服本來就比較不容易曬乾，到底要怎麼判斷衣服乾了沒？如果衣服還沒乾，但需要馬上穿出門的，又該如何應急？（編輯推薦：室內晾衣晾不乾？把握3妙招速乾、不臭、不發霉）衣服到底乾了沒？摸不出來沒關係，還有4招能夠快速判斷
如果用手摸不出來衣服的乾燥程度，我們可以改用臉頰、眼鏡或衛生紙測試，或是提高手掌的溫度，透過溫差來增加手掌皮膚的敏銳度，就能精準辨識衣服到底乾了沒！
用臉頰或嘴唇測試
嘴唇與臉頰是人體觸覺神經最靈敏的地方，因此摸不出衣服有沒有乾的時候，可以將衣服放在嘴唇或臉頰上感受一下，如果是濕的，會感覺到一種明顯的沁涼感或濕黏感，如果衣服已經乾了，就算觸感冰冰的、但不會有濕濕的感覺。
吹風機吹手測試
日本專業清潔師近藤高史分享，先用吹風機吹熱手掌，讓手部在溫暖且完全乾燥的狀態下，用力握住衣物大約5秒，要是鬆手後掌心沒有感覺到濕氣，就代表衣服已經乾了；反之，掌心感覺變濕或有涼意，就等於還沒乾透。
鏡子/眼鏡測試
將鏡子或眼鏡貼在衣服上一段時間，如果拿起來發現鏡面變得霧霧的、出現濕氣，就代表衣服裡面還有殘餘水分；若鏡面依然清晰，就代表衣服已經乾了。
衛生紙按壓法
用一張乾燥的衛生紙，按壓腋下、口袋或車縫處等布料較厚、較難乾的地方，如果衛生紙有潮濕的痕跡，就代表衣服內部還沒乾透，需要再多晾一下。
想穿的衣服還沒乾？掌握3個快乾秘訣，下次免穿濕衣服出門
如果測試後發現衣服真的沒乾，但急著出門或沒有替換衣物該怎麼辦？別擔心，只要改變晾曬的方式，並善用電風扇、吹風機，甚至一條毛巾，都可以縮短乾燥時間！（編輯推薦：下雨衣服好難乾？3招自製晾衣神器，雨天晾衣速乾沒怪味）
吹風機烘乾法
如果有少量或小件的衣物急穿，卻還溼答答的，台灣電力公司建議將衣物放入紙袋中，再用吹風機吹乾，因為紙袋能夠吸附濕氣，和吹風機一起就能加速乾燥，如果家中沒有紙袋，也可以利用大型塑膠袋自製烘衣機。
將大型塑膠袋的底部兩個角各剪出一個開口，再把衣服放進去、用吹風機朝袋子裡面吹，同時輕拍袋子底部、讓衣物來回翻動，大約10分鐘就能乾透。
*註：建議吹風機運轉一次不要超過10分鐘，且使用時一定要有人在旁邊看顧，絕對不可放著不管，避免起火風險。
拱形曬衣法
把衣服按照拱形的方式排列，也就是讓較長的衣服掛在外側、短的掛在內側（衣服間需保留約一個拳頭的距離），並在下方擺放揉皺的報紙、電風扇，一口氣達到吸濕、通風和加強對流的效果，只要10分鐘左右就能恢復乾爽。
毛巾快乾法
準備一條大毛巾，將還沒乾透的衣服平舖在毛巾上，再把毛巾連同衣服一起捲起來，再像擰毛巾一樣用力擠壓，就可以吸走衣服上多餘的水份，最後用吹風機或電風扇加強風乾，再也不用擔心衣服曬出潮濕臭味！
*註：衣服擺得越平整、接觸毛巾的面積就會越大，吸水的效果也會比較好哦！
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
小孩別吃這款湯圓！譚敦慈教「湯、圓」分離避毒素 冬至別只會吃湯圓！養腎黃金期一杯「補腎神水」護腰膝、強免疫
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 99
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 84
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 36
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 279
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 273
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 136
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 42
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4