即時中心／林耿郁報導

原第26號颱風「鳳凰」昨（12）晚7時40分登陸屏東縣恆春鎮，並於20分鐘後、晚間8時減弱為熱帶性低氣壓。今（13）日天凌晨2時，中心位在台東東北東方80公里處，向東北移動中；受熱低壓及東北季風增強影響，今日台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風，且風浪偏大，請海面航行及作業船隻特別注意。

氣象署預報，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

廣告 廣告

氣溫方面，北部、東北部天氣轉涼，全天約20至23度，其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。

離島天氣：澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風偏強，基隆北海岸、西半部地區、恆春半島及澎、金、馬、蘭嶼、綠島，易有平均風6級以上、陣風8級以上的強風；此外，今日各沿海有2至5米浪高，尤其北部沿海有6米左右浪高；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪，海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日熱帶性低氣壓及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，全臺各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

原文出處：快新聞／冬衣準備好！鳳凰降級遠離 北部氣溫有感下滑

更多民視新聞報導

鳳凰颱風1940恆春登陸 入冬最強冷空氣「這天」報到！全台有感降溫

快新聞／鳳凰1940登陸秒崩解 2030颱風警報解除「已成熱帶性低壓」

警報解除! 鳳凰登陸"20分鐘就陣亡" 高雄晚間一度大風大雨

