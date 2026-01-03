冬衣滿滿的灰塵和棉絮！達人曝2超便利清除法

近日入冬最強冷空氣來襲，不少民眾為了抵抗強烈大陸冷氣團，從櫃子拿出大衣禦寒，但上面灰塵跟毛球該怎麼處理呢？日本網站分享手邊沒有衣刷，使用家中常見洗碗海綿跟橡皮筋的超方便清除方法。

日本網站《grape》報導，民眾取出衣櫃的冬裝外套時，往往會看到上面堆積很多灰塵跟起毛球，尤其領子、袖口更是重災區，這時候可以拿乾燥的洗碗海綿較硬的一面快速摩擦起毛球的位置，以畫圈的方式擦拭，這時候觀察海綿表面，可以發現絨毛會黏在上面。

但報導指出，用海綿擦拭確實可以將絨毛從織物中去除，但根據絨毛的分佈區域，可能無法完全清乾淨，最後還是需要用手去除剩餘的毛球。灰塵方面，可以用海綿的柔軟面去清除，只要在大衣上下滑動，就能吸附不少灰，但這只是救急之法，難以做到完全清除乾淨。

至於橡皮筋清理法，該報導表示，只要用手掌將橡皮筋壓在大衣布料上，然後持續滾動它，絨毛就會牢牢地纏在橡膠裡，外表變得整潔美觀。但該文章也補充，由於橡皮筋很小，所以一次只能清潔一小塊區域，僅在緊急情況下有用。

文章最後強調，如果是高價或貴重的衣物，平常就要花時間好好保養，洗碗海綿和橡皮筋只是臨時解決方案，當手邊沒有適合的工具，它們就有用武之地。

