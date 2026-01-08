冬衣穿過不想洗放哪？「這1物」引全場共鳴：滿滿的衣服和外套
冬季衣物厚重且不易乾，許多人不會在每次穿著後立即清洗，不過「穿過但沒髒」的衣物應該如何處理，成為不少人生活上的小困擾。一名女網友先前在Threads上發文表示，自己冬天每天換穿不同的帽T與褲子，穿過一兩次但又沒髒到要洗的衣服堆滿房間，卻也不敢直接收進衣櫃，讓她感到困擾。
該篇貼文引發眾多網友共鳴與討論。許多留言表示，他們也有類似情況，「我的衣桿上很多這種穿1、2次的覺得不髒不用洗的衣服跟褲子」、「原來我不是唯一，安心了」，甚至有不少人分享解方是「那張椅子」。
不少網友表示，會將這類介於乾淨與髒之間的衣服暫掛在椅背或直接擺放在椅子上，形成「不是拿來坐的椅子」的現象。有網友笑說：「所以一定會有一張一直長衣服出來的神奇椅子」、「我原本才想把客廳的老舊沙發丟掉的，結果一入冬發現，沙發超好放這些沒很髒的厚衣」、「有錢：電子衣櫃、沒錢：吊衣架、窮到不行：放椅子上」。
然而，也有部分網友持不同看法，「不知道有沒有人跟我一樣覺得只要穿出門就要拿去洗」、「只有外套、大衣有這種困擾，衣服只要穿過就是丟去洗耶……空氣超髒的，沒弄髒只是看不出來」、「穿個幾次還是要洗一下，冬天雖然冷，不過室內有時還是會流汗，就算沒流汗，身體也會分泌油脂，卡在纖維裡面久了就泛黃了，這更困擾啊」。
對於這類情況，知名洗衣品牌「萬秀洗衣店」第三代經營者張瑞夫也留言指出，褲子與上衣屬於貼身衣物，容易吸附濕氣與人體油脂、皮屑，建議只要有穿出門，就應盡早清洗，避免細菌孳生或異味殘留，「因為這些溼氣和微生物、皮屑組織作用，除了可能有味道，也可能造成斑點喔！」
