冬賞口湖 在地生態料理滿足味蕾

口湖鄉長李龍飛暨全體與會嘉賓大大讚賞，活動圓滿成功！（記者劉春生攝）

由農業部農村發展及水土保持署指導，雲林縣政府及口湖鄉公所輔導，一一四年度雲林縣休閒農業區分級輔導計畫-在地食材濱海生態料理發表會，由主辦單位-口湖鄉金湖休閒農業發展協會籌畫，於二日上午十一點假口湖遊客中心辦理。活動在溫暖的冬陽下美味登場，現場邀集口湖在地休閒產業業者、農青、漁青及新住民燴製十二道濱海生態料理發表，經過大家的巧思與手藝，一道道色香味俱全的料理香氣四溢，視覺與味蕾同步被喚醒，讓人食指大動。

雲林縣政府農業處農業團體輔導科周士棋科長、口湖鄉鄉長李龍飛、縣議員黃文祥服務處主任李茂欽、晉基建設董事長廖淑芬、台灣守護文創公關長陳思妤、營運經理張鎧巖、口湖鄉調解委員會主席李玉敏、梧北村村長李尚穎、梧北社區理事長王春生、口湖鄉婦女會理事長陳春蘭、口湖鄉新住民關懷協會理事長雷艷華、四湖鄉婦女會理事長劉蘊采、生態料理陪伴輔導師吳文智、口湖鄉金湖休閒農業發展協會理事長李永鴻及來自苗栗三灣鄉鄉長李運光所率領的三灣鄉鄉親們一起與會，讓活動熱絡生色不少。

口湖鄉鄉長李龍飛表示；雲林海線以往一直被認為是風頭水尾、窮鄉僻壤之地，但在地居民並沒有因此而妄自菲薄，反而透過堅韌的毅力生產出多元的農漁特產，尤其近幾年在金湖休閒農業發展協會及鄉民的努力推展下，將農漁業結合休閒體驗，以跨域串連的模式，以濱海軸線的發展方式進行各項活動。金湖休閒農業發展協會的努力有目共睹，可從活化口湖遊客中心後帶動地方發展及屢屢得到全國獎項肯定中，看到金休組織在地方上的努力成果。今天活動展現「吃在地、食當季、愛土地」的價值；也再一次讓民眾感受到雲林濱海地區豐富多元而迷人的農漁產魅力。

雲林縣政府農業處農業團體輔導科周士琪科長也表示；雲林縣政府近年來致力推動休閒觀光產業的發展，尤其農業旅遊更帶動不少觀光旅遊人次。金湖休閒農業區的努力也是有目共睹，從全國休閒農業區卓越獎、優質農村體驗、金牌農村銅牌獎，今年更通過特色農遊場域雙料認證！

晉基建設董事長廖淑芬表示；雲嘉南今年可說成果豐碩，在今年度交通部觀光署辦理的臺灣百大觀光亮點獎評選中，由台灣守護文創維護經營的井仔腳瓦盤鹽田及金湖休閒農業區雙雙入選，不但如此還分別獲選為最佳國際推薦及最佳國旅創新獎，台灣守護文創本著對鹽業文化的維持，也希望能與地方宮廟、產業結合，激盪不同的鹽業產品。

營運經理蔡云姍表示；透過這場料理發表會，除了展現濱海生態豐富多元性之外，也可以透過料理研發的方式，將濱海植物運用在料理中，如今天展示的海馬齒莧海鮮沙拉、鹽定烏魚子堡堡、欒樨草泡芙及鼠麴草仔粿，都是濱海常見的植物，而由新住民姊妹帶來的海味鼎邊銼、湖南鮮辣蝦粉絲煲、越南酸辣蝦、海鮮印尼炒麵、泰國涼拌海鮮、越南春捲、鰻魚油飯、李記烏魚子米糕、成功鹽焗蝦等，都運用了在地食材融入異國料理方式呈現，如能結合遊程體驗，相信也能增加食農生態教育的效果。