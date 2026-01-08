冬遊住房新亮點 天成贈桌遊、老爺代訂金豬

台北天成大飯店推出「連住含早贈天成餐旅大亨住房專案」，再贈童趣十足的天成餐旅大亨桌遊。（天成飯店集團提供）

台北天成大飯店推出「連住含早贈天成餐旅大亨住房專案」，圖為親子三人房。（天成飯店集團提供）

入住五星飯店搖身一變餐旅大亨，台北天成大飯店於3月31日前之週日至週四，推出「連住含早贈天成餐旅大亨住房專案」，親子三人房連住兩晚含自助式早餐每房每晚3818元起，搭配飯店自烘17 CAFÉ迎賓飲料，再贈童趣十足的天成餐旅大亨桌遊，亦有豪華三人房與溫馨家庭四人房不同房型可供選擇。

「入住」一場桌上遊戲，天成餐旅大亨集結飯店經營元素，透過購買土地、蓋飯店到發展為連鎖飯店系統，讓遊戲充滿樂趣，結合天成飯店集團旗下各品牌酒店旅館，以及特色的比比家族代言人IP角色作為玩家遊戲棋子，當玩家角色走到代言人對應的旅館飯店，過路費收入即可翻倍。本次推出指定房型連住兩晚以上，加贈天成餐旅大亨桌遊，為入住時光增添樂趣，亦可延續旅程美好。

老爺酒店集團攜手金豬食堂推出限量住房專案，預訂即享「金豬食堂」指定餐期雙人保證訂位。（粘耿豪攝）

南港老爺行旅推出雙人入住風格客房，入住當天享「金豬食堂」晚餐時段保證席次。（老爺酒店集團提供）

隨著韓流明星效應在台灣持續升溫，帶動住房與餐飲市場熱潮，老爺酒店集團攜手韓流巨星慶功宴首選的韓國人氣燒肉品牌「金豬食堂」，共同推出「爺饗金豬」限量住房專案，1月31日前凡於北投老爺酒店、南港老爺行旅、老爺會館台北林森等飯店官網預訂指定專案，即可享有「金豬食堂」限定餐期雙人保證席次，雙人入住含早餐最低3750元起。

老爺酒店集團看準韓流趨勢，攜手連續七年榮獲米其林必比登推薦的韓國話題燒肉品牌「金豬食堂」跨界合作，集結老爺旗下飯店共同推出「爺饗金豬」限量住房專案，入住指定飯店即享「金豬食堂」指定餐期雙人保證訂位，免排隊即可優先入席，享用隱藏版VIP套餐，全程專人桌邊代烤，適合想嘗試韓流餐飲的城市旅人。

「爺饗金豬」期限至1月31日止，鄰近南港軟體園區捷運站的南港老爺行旅，推出雙人風格客房5800元起，入住當天享金豬食堂晚餐時段保證席次。老爺會館台北林森則推出雙人豪華客房3850元起，入住當天享金豬食堂宵夜時段保證席次並體驗條通商圈魅力。遠離都市塵囂首選北投老爺酒店，雙人入住景緻客房8700元起，再享HAPPY HOUR午后時光飲品及點心，隔日退房後可至金豬食堂下午時段用餐，凡購買「爺饗金豬」限量住房專案，加購高鐵票再享最低78折票價優惠。

