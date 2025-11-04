冬遊北臺灣新亮點！「空感北旅」體驗農村慢旅行 農村水保署臺北分署攜手北臺灣農遊夥伴 打造永續農遊新典範
（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】為展現北臺灣農村旅遊的多元魅力與永續成果，農業部農村發展及水土保持署臺北分署於11月4日上午在松山文創園區舉辦「空感北旅—讓風景替你深呼吸」成果發表暨媒體記者會，作為北臺灣農村旅遊的年度壓軸行銷活動。活動延續「藝遊味境・北臺灣農遊趣」的精神，以「空」的留白與「感」的體驗為主軸，邀請民眾走進北臺灣山海風土，重新感受呼吸的節奏與生活的溫度。
活動以桃園市復興區溪口台部落兩位耆老優美的口簧琴祈福演奏揭開序幕象徵「大地呼吸、萬物共鳴」，傳達永續旅遊與自然共生的祝福，帶領現場貴賓以感官之旅走入北臺灣的風景故事。為展現農村旅遊的多元風貌，推出七條精選農遊體驗路線，從藝術創作、食農教育到山海秘境，以「空感」概念貫穿整體體驗，繼上半年推出的「一日蔥農體驗」、「 童趣好味日」、「與藝術家有約」三條路線，本次再推出四條新路線，包含「海客牽罟×大溪威斯汀二日遊」、「康莊三和木藝×大溪威斯汀二日遊」、「大山北月柑橘的 100 種可能生態探索一日遊」與「冠軍茶職人體驗一日遊」，將海洋文化、木藝匠心、果香藝術與茶道精神融入旅程，讓國人走進北臺灣農村旅遊，感受土地的溫度，以及慢旅的療癒。
為帶動北臺灣農村慢旅行與冬季國旅熱潮，臺北分署精選超過 20 條農村體驗遊程於農遊超市及Klook平台專屬頁面同步上架，並集結各地農村特色遊程與伴手好物同步推廣。攜手Klook及農遊超市，共同推出冬季旅遊優惠，凡於活動指定期間於平台購買遊程，Klook及農遊超市將分別提供前200名旅客，每人享現金折扣100元，一起來趟充滿陽光與泥土香氣的農村小旅行，在山風與茶香間放慢腳步，深呼吸北臺灣的自然風景。
臺北分署表示，農村旅遊是推動地方永續與文化傳承的重要途徑，也象徵北臺灣農遊邁向永續的新里程，也展現農村再生的多元成果與創新能量。未來將持續推動北臺灣永續農村旅遊，讓更多人「走進風景、感受人文、深呼吸土地的溫度」，共同描繪農村旅遊的永續藍圖。
活動資訊詳情：
Klook
(1) 活動期間：11/1-1/31
(2) 優惠折扣碼：ARDSWC1
(3) 活動網址：https://reurl.cc/AbqarY
(4) 限量優惠：前200名完成購買指定商品，即可以輸入優惠折扣碼買現
折100元。
農遊超市
(1) 活動期間：11/16-11/30
(2) 優惠折扣碼：ARDSWC1
(3) 活動網址：https://reurl.cc/Xa6gbE
(4) 限量優惠：前200名，前200名完成購買指定商品，即可以輸入優惠
折扣碼買現折100元。
其他人也在看
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄國小「5000元日本畢旅」行程曝光卻被嫌棄！旅日達人「一句話」打臉酸民
高雄一所國小近日推出只要5000元的日本5天4夜畢業旅行，預定明（2026）年3月10日至14日將造訪京都、大阪、奈良多個知名景點，還會前去環球影城爽玩1天，由於獲得家長會長與顧問共同贊助，才能將4萬元的旅費壓至每人5000元。消息曝光後頓時引起熱議，大批網友直呼：「可以重讀國小嗎」，而旅日達人看了行程表後更直言：「以第一次去的人來說也夠了！」鏡報 ・ 1 天前
不用飛日本！台灣四大賞楓秘境 × 精選頂級旅宿提案
氣溫轉涼，山林也悄悄換上新裝。今年不必飛日本，台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，無論想泡湯賞楓、登山健行或靜心度假，FineDayClub精選四大秘境賞楓地，搭配特色旅宿，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄小學生日本畢旅 行程遭酸差 林氏璧挺：很剛好
高雄市一間國小的畢業旅行將前往日本玩5天4夜，1人費用只要5000元，在網路上引起討論，其中第2天的行程遭質疑排太多，交通不太方便，不過日本旅遊達人林氏璧認為，以自助旅行的角度來看，交通確實不太順，但跟團有遊覽車搭，在車上都可以睡覺、休息，玩起來其實剛剛好。中時新聞網 ・ 1 天前
獨旅也能成行！三條布農飲食文化體驗遊程 細細品味部落「日日拾光」
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)自2018年推出的「縱谷原遊台灣好報 ・ 10 小時前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 15 分鐘前
ITF旅展航空最低76折 旅行社優惠火力全開 人氣餐宿券不到1折
全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，並號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。七逗旅遊網 ・ 4 小時前
【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...人氣行程趁雙11優惠一次打包 跨年避冬說走就走
年末出遊熱潮來襲，隨著線上旅展、雙11優惠陸續開跑，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
輕井澤｜室生犀星記念館 與 cafe涼之音的文學時光
在 輕井澤 舊輕井澤區的靜謐巷弄中，藏著一個完美的文青半日旅組合－「室生犀星記念館」與對面的「cafe涼之音」。這兩個景點相距僅10秒步行距離，卻能帶給旅人從文學到歷史的豐富體驗，最適合喜歡深度旅遊的文青和追求寧靜時刻的旅人。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 9 小時前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 1 天前
下一站依然去東京 台北國際旅展東京展位三大亮點搶鮮開箱
記者傅希堯／台北報導 去年台灣地區赴日旅客有555萬人次，而今年1月到9月累計已達5…中華日報 ・ 1 天前
普發現金放大術！ 台北市旅宿、景點響應「一萬元」政策推優惠
台北市觀傳局為響應全民普發現金政策，成功邀集本市旅宿業者推出多項「現金放大術」專案，鼓勵民眾以更超值的價格體驗臺北的住宿與美食魅力：凱達大飯店： 推出「全民普發•好享度假」專案，豪華套房享限量買一贈一，家庭三、四人房更祭出買一贈二的好康福利，平日入住價格只要1萬元起。晶華酒店： 入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴。福容大飯店台北一館： 推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。國聯大飯店： 推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。觀傳局表示，這些優惠活動讓民眾能將普發現金發揮最大價值，輕鬆享受美好假期。景點同步響應：101門票優惠、古厝禮俗體驗除了旅宿業，臺北市多處知名景點也推出響應優惠，讓市民與遊客能盡情探索臺北的魅力：台北101觀景台： 推出超值門票優惠。林安泰古厝民俗文物館： 舉辦「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」，凡報名並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮。台北當代藝術館： MoCA 商店推出設計商品9折優惠。ITF旅展加碼！「玩臺北1萬元有找！」專案台灣好新聞 ・ 10 小時前
【2025飯店推薦】年底出遊！盤點8家「台灣最美旅宿」最低3.9折起｜揪愛Mei推好物
想要提早規畫年末出遊，或是迎接2026，現在就可以預訂飯店旅宿，「揪愛Mei」精選全台8家高人氣的絕美旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低3.9折就能入住！Yahoo夯好物 ・ 6 個月前
推薦台灣四大賞楓秘境 當地頂級旅宿提案！
福壽山農場(圖：©福壽山農場)【旅遊經洪書瑱報導】秋天已漸漸帶來涼意，讓有些樹葉漸漸有了「旅遊經 ・ 1 天前
台北國際旅展將登場 深度旅遊成為民眾探索新風潮
記者彭新茹／新竹報導 二０二五年ITF台北國際旅展將於七日至十日在南港展覽館登場，以…中華日報 ・ 1 天前
出國購物聖地！AEON九州一次滿足旅日購物全需求 ITF台北旅展限定優惠 抽萬元商品券 Miss Japan冠軍吉田愛親臨助陣
（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】出國旅行時，你偏好自由行還是跟團遊？自由行能自在地探索在地文化與美食， […]觀傳媒 ・ 1 天前
泰國觀光局療癒新奢華亮相 ITF打造多元文化體驗
泰國觀光局台北辦事處以「用療癒重新定義奢華」為主題，於今年台北國際旅展ITF（十一月七日至十日）在南港展覽館一館登場，此次旅展將結合文化表演、主題行程與限定優惠，邀請旅客以質感與情感開啟「新泰國」之旅。泰國觀光局表示，呼應二○二五至二○二六年全球推廣主軸「品質驅動成長」，今年展館以「HealingistheNewLuxury（用療癒重新定義奢華）」為概念，打造讓身心靈充電的幸福旅棧，呈現泰國旅遊新風貌。攜手亞洲航空、雄獅旅遊、山富旅遊、品冠旅遊、東南旅遊、KKDAY及開心假期等七家業者推出旅展限定優惠，包括自由行萬元有找、團體報名最高現折一萬二千元，買一送一、免小費與加碼上網卡等多重好禮。泰國館每日推出六大經典舞蹈表演，從節慶群舞到融合武術與戲劇的演出，展現泰國多元文化魅 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
〈中華旅遊〉春節沉浸山林 翠峰湖太平山森呼吸
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美？中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前
全台最大旅展《奧拓Outo》推新型態海外自由行 抽峇里島雙人遊等百萬好禮
私人小團旅客解鎖復古越共皮卡體驗。圖/奧拓 Outo提供]商傳媒｜記者金政美／台北報導新生代旅遊品牌奧拓（Outo）將於 2025年11月7日至10日首次參加台北國際旅展（ITF），提煉創業6年來的服務精華，以「新型態 × 新產品 × 新科技」三大旅遊價值再升級，帶來海外旅遊新方案與展場互動活動。民眾可於現場體驗 360° 峇里島與清邁沉浸式VR旅遊導覽，即可參加總價值超過百萬元的「三重好禮抽獎活動」，包含各式旅遊實用好禮行李秤、eSim卡、行李箱等限量送出，最大獎更有峇里島8日及清邁6日雙人遊，現場加入LINE好友即可抽獎。【Outo 奧拓展覽資訊】日期：2025年11月7日（五）- 2025年11月10日（日）時間：10:00 - 18:00地點：台北南港展覽館一館1樓（台北市南港區經貿二路1號）展位代號：I3001半自由行彈性客製行程開拓峇里島深度文化導覽。圖/奧拓Outo提供「新型態自由行」崛起 Outo致力解決現代旅遊疑難雜症帶來新解方旅行除了解決點到點的交通外，更需要耗費大量精力處理每個時間段的行程規劃，在傳統的跟團旅遊與完全自由行中，Outo開創半自由行「私人小團」將旅遊商傳媒 ・ 7 小時前
新加坡師生體驗台灣農村魅力 走讀彰化二水經典小鎮樂遊跑水鄉
【互傳媒／記者 蘇彩娥／彰化 報導】彰化二水近年以「國際跑水節」與「花旗木鐵道櫻花」打開國際知名度，成為外國旅互傳媒 ・ 1 天前