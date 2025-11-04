冬遊北臺灣新亮點！「空感北旅」體驗農村慢旅行 農村水保署臺北分署攜手北臺灣農遊夥伴 打造永續農遊新典範

探索北臺灣新風景「空感北旅」領航永續農遊體驗。( 圖 / 農村水保署臺北分署提供 )

（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】為展現北臺灣農村旅遊的多元魅力與永續成果，農業部農村發展及水土保持署臺北分署於11月4日上午在松山文創園區舉辦「空感北旅—讓風景替你深呼吸」成果發表暨媒體記者會，作為北臺灣農村旅遊的年度壓軸行銷活動。活動延續「藝遊味境・北臺灣農遊趣」的精神，以「空」的留白與「感」的體驗為主軸，邀請民眾走進北臺灣山海風土，重新感受呼吸的節奏與生活的溫度。

農村水保署臺北分署蔡金龍分署長。( 圖 / 農村水保署臺北分署提供 )

活動以桃園市復興區溪口台部落兩位耆老優美的口簧琴祈福演奏揭開序幕象徵「大地呼吸、萬物共鳴」，傳達永續旅遊與自然共生的祝福，帶領現場貴賓以感官之旅走入北臺灣的風景故事。為展現農村旅遊的多元風貌，推出七條精選農遊體驗路線，從藝術創作、食農教育到山海秘境，以「空感」概念貫穿整體體驗，繼上半年推出的「一日蔥農體驗」、「 童趣好味日」、「與藝術家有約」三條路線，本次再推出四條新路線，包含「海客牽罟×大溪威斯汀二日遊」、「康莊三和木藝×大溪威斯汀二日遊」、「大山北月柑橘的 100 種可能生態探索一日遊」與「冠軍茶職人體驗一日遊」，將海洋文化、木藝匠心、果香藝術與茶道精神融入旅程，讓國人走進北臺灣農村旅遊，感受土地的溫度，以及慢旅的療癒。

宜蘭縣星寶蔥體驗農場展示區。( 圖 / 農村水保署臺北分署提供 )

為帶動北臺灣農村慢旅行與冬季國旅熱潮，臺北分署精選超過 20 條農村體驗遊程於農遊超市及Klook平台專屬頁面同步上架，並集結各地農村特色遊程與伴手好物同步推廣。攜手Klook及農遊超市，共同推出冬季旅遊優惠，凡於活動指定期間於平台購買遊程，Klook及農遊超市將分別提供前200名旅客，每人享現金折扣100元，一起來趟充滿陽光與泥土香氣的農村小旅行，在山風與茶香間放慢腳步，深呼吸北臺灣的自然風景。

桃園市海洋客家休閒園區展示區。( 圖 / 農村水保署臺北分署提供 )

臺北分署表示，農村旅遊是推動地方永續與文化傳承的重要途徑，也象徵北臺灣農遊邁向永續的新里程，也展現農村再生的多元成果與創新能量。未來將持續推動北臺灣永續農村旅遊，讓更多人「走進風景、感受人文、深呼吸土地的溫度」，共同描繪農村旅遊的永續藍圖。

新竹縣新城風糖展示區。( 圖 / 農村水保署臺北分署提供 )

活動資訊詳情：

Klook

(1) 活動期間：11/1-1/31

(2) 優惠折扣碼：ARDSWC1

(3) 活動網址：https://reurl.cc/AbqarY

(4) 限量優惠：前200名完成購買指定商品，即可以輸入優惠折扣碼買現

折100元。

農遊超市

(1) 活動期間：11/16-11/30

(2) 優惠折扣碼：ARDSWC1

(3) 活動網址：https://reurl.cc/Xa6gbE

(4) 限量優惠：前200名，前200名完成購買指定商品，即可以輸入優惠

折扣碼買現折100元。