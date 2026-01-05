冬遊南投看燈會賞花卉 許縣長歡迎來體驗

南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線小火車在一月五日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也在將二月五日啟用，縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家。

南投縣政府五日召開一月份第一次縣務會議，會中由各業務單位提出重要業務報告，縣長許淑華表示，縣府已連續十年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，今年預計從二月十四日至三月八日，每年都會為南投縣帶來高達好幾百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近二十億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。

許縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在二月五日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，此工程除了榮獲第二十五屆公共工程金質獎建築類的殊榮，亦是全國第一座的氦氣球主題樂園，可提供國內外的朋友最新的體驗，將可有效帶動地方觀光產業發展，提升在地經濟效益。