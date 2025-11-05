冬遊台灣新亮點 「空感北旅」體驗農村慢遊





為了展現台灣農村旅遊的多元樣貌，農業部農村水保署台北分署特別舉辦「空感北旅-讓風景替你深呼吸」成果發表會，主推7條精選農遊路線，邀請民眾一起感受國旅的新氛圍。

無論是來自原鄉的平地茶葉、山上的優雅秘境、海邊的漁民智慧，這些在台灣各個角落的農村社區，都有著不同的風土民情，透過民眾親身前往探索，創造出精選的農遊體驗路線，讓北台灣農村旅遊更顯豐富。

為了展現台灣農村旅遊的多元樣貌，農村水保署台北分署特別舉辦「空感北旅-讓風景替你深呼吸」成果發表會，除了邀請來自桃園復興鄉的耆老口簧琴表演祈福之外，更有包括新竹、桃園、宜蘭、新北的各家農遊業者來介紹，希望讓更多人認識這些好山好水好地方。

今年精選7條精選農遊路線，從藝術創作、食農教育到山海秘境，讓民眾走進北台灣農村旅遊，感受旅行的慢活療癒氛圍。

