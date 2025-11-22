冬遊挖子尾 預約生態導覽賞鳥趣

記者古可絜／綜合報導

位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾更深入棲地、親近候鳥，新北市農業局特別提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說觀察鳥類的活動身影，不僅了解候鳥的遷徙故事與棲地習性，更可欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。

挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。該地不僅是候鳥遷徙的重要驛站，也是親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域，每年冬天黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。

挖子尾自然保留區的步道與觀景平臺規劃完善，觀察鳥類不一定需要專業裝備，只要一副望遠鏡和一顆好奇心，隨時都能展開一場「生態探險」。觀察鳥類的最佳時機通常是在退潮時段，這時候泥灘地露出，水鳥停棲，不僅能欣賞壯觀的候鳥群舞，接觸濕地也能讓孩子更了解紅樹林與濕地保育的重要性。

冬季的挖子尾自然保留區正是最適合親子同遊的自然教室，濕地裡不僅有候鳥的身影與螃蟹的蹤跡，其周邊也有紅磚聚落的歷史故事，歡迎民眾走進濕地收穫珍貴的自然體驗，更能培養孩子對生態的關懷與尊重；民眾若想體驗更深度的生態旅遊與專業的解說內容，可提前向新北市農業局預約生態志工導覽服務，預約專線（02）29654824鄭先生。

每到秋冬時節的挖子尾自然保留區，都會成為候鳥南遷的重要中繼站，正適合民眾前往欣賞鳥類停棲。（新北市農業局提供）

觀察鳥類的最佳時機通常是在退潮時段。圖為泥灘地露出時，吸引磯鷸停棲。（新北市農業局提供）