冬遊日本不要穿發熱衣！過來人嘆「1穿搭」險熱死 牛仔褲也避免

有網友分享冬天到日本旅遊的穿搭心得。（示意圖／Photo AC）

隨著冬季來臨，計畫赴日本旅遊的民眾對於保暖穿搭話題討論熱烈。有網友在「Dcard」發文指出，冬天到日本切勿採用常見的「洋蔥式穿法」，原因是日本室內多有暖氣設備，頻繁穿脫衣物會非常不便，建議改用較簡便的「玉米式穿搭」，引發眾多網友認同與討論。

原PO表示，日本許多室內空間暖氣開得極強，若採用洋蔥式穿搭進出室內時需不斷穿脫外套與中層衣物，容易造成困擾。更提醒不宜穿著發熱衣，因在室內會過熱且難以調節體感溫度。

對此，原PO建議採用「玉米式穿法」，即以薄長袖搭配厚外套為主，最多再加一件背心靈活調整，避免過多層次造成穿脫不便。此外，原PO也提醒，冬季日本氣候乾燥，出門時宜攜帶護手霜，並配戴口罩，避免喉嚨不適。

該則貼文引來許多過來人共鳴，有人表示「真的不能洋蔥，會熱死」、「好幾年前，第一次在很冷的冬天去東京，在台灣就先包緊緊的，差點被成田機場的暖氣熱到中暑」、「裡面千萬別穿發熱衣也別穿毛衣，熱到難脫最痛苦」、「口罩能戴儘量戴，增加濕度又能擋病毒」、「我去好幾次，基本就短袖薄的羽絨外面防風防水外套就解決了」。

關於玉米式穿搭，有網友解釋意思為「一層涼、一層暖」，適合應對室內外溫差大、如街上下雪、電車內開暖氣等場景，能迅速切換體感溫度。亦有網友分享個人穿法：「我穿發熱型內衣、高領毛衣、羽絨背心再加長版外套，滿夠用了」。

此外，對於冬季下身穿搭，也有不少人建議避免牛仔褲。有內行人指出，「牛仔褲在冬天是會讓你覺得冷的東西」，他建議改穿「厚卡其刷毛褲或卡其褲」，若仍想穿牛仔褲，也可在內搭發熱褲提升保暖效果。

