冬遊日本怎麼穿！旅日達人警告：洋蔥式穿法讓你熱到崩潰

隨著年底旅遊旺季到來，日本成為台灣民眾出國首選，但冬季赴日的穿搭問題卻讓許多旅客傷透腦筋。近日有網友在Dcard論壇以「去日本千萬不要洋蔥式穿搭」為題發文，引發熱烈討論。

該網友表示，在做旅遊功課時發現有人分享穿衣建議，強烈反對洋蔥式穿法。原因在於日本室內暖氣極強，頻繁進出時不斷穿脫相當麻煩，若穿著發熱衣在室內更會熱到受不了。建議採用薄長袖加厚外套，再搭配一件背心調整溫度，才是最實用的穿搭方式。

另一位網友也在Threads上求助，表示明年1月將前往東京旅遊，對於冬季穿搭感到困擾。原PO提到網路上意見分歧，有人建議洋蔥式，有人說一件大衣即可，但自己怕冷又擔心電車暖氣會熱到中暑。

一位在東京居住7年的台灣網友回應指出，絕對不要採用洋蔥式穿法，進出室內外會穿脫到瘋掉。他強調絕對不要穿發熱衣，進入室內會有中暑風險，除非行程全程在戶外。他建議最佳穿搭為薄長袖、一件調整用背心和保暖度佳的厚羽絨外套。

多位網友分享實際經驗表示，日本電車和室內暖氣強烈，溫度甚至接近30度。有網友直言在電車上直接流汗，千萬不要穿套頭毛衣或發熱衣，否則會熱到痛苦。也有人指出，頻繁進出室內外加上需要背包、提戰利品，不停穿脫衣物不但麻煩，還可能遺失物品。

不過也有網友認為穿搭取決於個人體質，有人超怕熱，有人極度怕冷，應依照自身需求調整。建議可採用「戶外低溫靠保暖外套，室內以輕薄上衣維持舒適」的兩種情境模式。

此外，多位網友特別提醒，日本冬季非常乾燥，建議隨身攜帶護手霜，並配戴口罩預防喉嚨乾燥或發炎。口罩不僅能增加濕度，還能抵擋病毒，提高旅遊的舒適度與健康安全。

對於冬季赴日穿搭，專家建議以「厚外套加薄上衣」為主，避免過度堆疊造成不便。進入室內前先脫掉外套，既能禦寒又方便調整溫度，讓旅程更加舒適愉快。

