冬遊日韓限時優惠返場 黑色星期五狂殺6折起

日韓泡湯、滑雪是冬季出遊熱門選項，旅遊平台再推熱門遊程優惠。Klook即日起至12月31日強打「日韓冬季之旅」限時折扣，冬季熱門行程買1送1、滑雪體驗8.8折，使用信用卡再把優惠效益放到最大；Booking.com祭出黑色星期五超值優待，住宿、租車、機票等6折起；日本樂高樂園度假村即將迎接聖誕季，現場不但有各種互動遊戲，還有多種樂高大型積木供旅客拍照打卡。

Klook即日起至12月31日「日韓冬季之旅」限時好康，每週一熱門行程買1送1，包含話題十足的白川鄉合掌村1日遊、京都天橋立美山1日遊等。每週三開賣溫泉體驗3折券，最高現折1,000元，從銀山溫泉之旅、豐洲萬葉俱樂部溫泉、地獄谷雪猴溫泉1日遊、洞爺湖溫泉1日遊通通有。每週日提供雪地體驗7折券，最高現折1,000元，體驗湯澤滑雪場課程、星野Tomamu滑雪場教學及攝影服務、北海道美唄雪上樂園1日遊等都能用。

配合銀行優惠消費更划算，比方11月30日前持中國信託LINE Pay卡預訂Klook全站海外飯店，贈20% LINEPOINTS；12月31日前刷國泰世華CUBE信用卡訂購日本指定商品，最高拿11.3%小樹點；每週六日選購韓泰台港商品刷台北富邦J卡，最優享8.4折福利，精打細算輕鬆省荷包。

Booking.com喊出史上最大規模的「黑色星期五優惠」，涵蓋住宿、租車、景點、機場接送與機票等5大類別。11月20日至12月3日期間選擇標示「黑色星期五優惠」的品項，即享最低6折折扣。消費者還可以透過AI工具更快找到最划算、最合適的行程，全新的AI航班搜尋摘要會自動整理票價、轉機次數和旅行時間等重點資訊，旅人也能直接輸入對旅宿的期望，智慧篩選功能會自動收斂選項，節省大量搜尋時間。

日本名古屋的樂高樂園度假村即將在11月21日到12月25日展開冬季期間限定聖誕活動。聖誕燈光秀將以全新主題「光之樂音」登場，隨著樂音響起，燈光也隨之變換色彩；玩家還可攜帶自己的樂高迷你人偶，和園內工作人員交換聖誕限量版樂高迷你人偶，共有13款限定零件組合，值得期待。

現場有各式聖誕主題的樂高模型等開放粉絲拍照打卡，像是由61萬顆樂高積木打造高達10公尺的樂高得寶積木聖誕樹，還有入口處巨大的樂高積木聖誕花圈等。不可缺少的園內美食將推出各種聖誕限定餐飲，等著大家嚐鮮。

