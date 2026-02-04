冬遊晴空塔最合宜 邂逅清澈晴朗首都圈美景

（生活中心／綜合報導）開幕近 14 年的東京晴空塔、已是多數台灣客遊覽東京時的必選名勝，站在全世界第一高電波塔鳥瞰東京，絕對是視覺上的震撼和驚艷。然而，因為高度超高、時有雲霧繚繞，何時是登高望遠的最佳時節？答案就是此時、正值東京冬季時的季節，視野所及更遠更清晰。

冬季的東京（大約是每年 12 月到隔年 2 月），天空中展現了全年度最清澈的透明感，在這段期間造訪全球第一高電波塔「東京晴空塔」（TOKYO SKYTREE），不管是在 350 公尺或是 450 公尺高度的展望台，都能擁有絕佳的能見度，從白天、黃昏再到夜景，腳下首都圈的萬家燈火，猶如 360 度寶石盒般的璀璨，是讓人迷眩的千萬夜景。晴空塔憑藉冬季獨有的高能見度，此時正是登上展望台、遠眺富士山及享受極致浪漫夜景的最佳時機。一眼望穿關東平原的「純淨視野」，不同於夏季的雲霧繚繞，冬季東京大氣穩定且乾燥，使得空氣中的水氣與懸浮微粒大幅減少。

圖／夜晚的晴空塔，成為東京夜景最閃亮的一座地標。（吉利魚多媒體提供）

這讓東京晴空塔高度 350 公尺的「天望甲板」與 450 公尺的「天望回廊」展現出令人驚嘆的「超遠攝」視野。能環視東京都的全景。尤其黃昏時分，天空染上迷幻的漸層橙紫色，地平線旁的富士山剪影更顯神聖與深邃。

登高的視野絕對震撼，當漫步在「天望回廊」宛如漫步於空中，沿著玻璃帷幕設計的斜坡緩步而上，彷彿置身星空與城市燈火中。你可以站在南西處、標示451.2 公尺的最高到達點留影，紀錄自己站在世界第一高電波塔中、開放給觀光客所能到達的最高處，為晴空塔觀景留下有圖為證的一頁。

圖／在高空邊看城市風貌、邊享用法式料理，是難得的回憶。（吉利魚多媒體提供）

高空的展望台內、還附設有不太被一般遊客所知的高空餐廳「Restaurant 634」，一邊欣賞高空美景，一邊賞用法式美食可說是難得的最高享受。當然，位於塔底的商業設施「東京晴空街道（Tokyo Solamachi）」擁有超過 300 間特色店鋪，從限定伴手禮、時尚精品到墨田水族館，能讓旅遊行程豐富多元。冬季期間，晴空塔亦會換上季節限定燈光秀（Lighting），無論從塔內俯瞰或從塔外仰望，都能感受到濃郁的日式冬日氛圍。

圖／晴空塔回廊繞一圈，360度鳥瞰東京市容。（吉利魚多媒體提供）

東京晴空塔高度為 634 公尺，不僅是日本最高的人工建築物，更是世界第一高電波塔，除了作為廣播訊號發射塔外，其展望台、購物中心及附屬設施已成為全球旅人造訪東京的必遊景

