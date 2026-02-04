冬遊東北角 大啖海味

記者李佩玲／專題報導

東北角海岸線不僅擁有得天獨厚的自然美景與豐富的人文歷史，更是老饕們大啖鮮美海味的好去處。冬季正值石鯛、紅甘、貢寮鮑，以及野生紫菜的豐收季節；不妨趁著假期，來趟結合東北角海岸風情與在地美食的海味小旅行。

貢寮鮑 口感滑嫩彈牙

貢寮鮑是指養殖於東北角貢寮區沿岸海域的九孔鮑及黑盤鮑，新北貢寮區擁有特殊的海岬、海灣地形，海浪拍岸使潮汐新鮮海水中充滿著氧氣，養殖漁民利用這個獨特的環境在潮間帶養殖池中養殖貢寮鮑，並以天然海藻餵養。有別於國外常見的箱網密集養殖，貢寮鮑採取如同放山雞模式的開放式養殖，寬敞的成長空間、海浪拍打，以及潮汐帶來的純淨活水，使其肉質Q彈飽滿。目前正值貢寮鮑產季，其鮮甜滑嫩的口感深受許多饕客喜愛，簡單烹煮即能品嘗最道地的鮮甜好滋味，如川燙、清蒸、乾煎、燒烤或是煮火鍋等，此外，經典臺式三杯蠔油貢寮鮑、蒜苗炒貢寮鮑等料理方式，也是呈現貢寮鮑美味的好選擇。

石鯛 首推清蒸料理

素有「夢幻之魚」美譽的石鯛，肉質細嫩、油脂豐腴，尤其到了冬天風味更達巔峰。在東北角海域常見的石鯛為條石鯛及斑石鯛，擁有獨特生態習性，終年生活在水流較強且地形複雜的礁岩環境中，主要以甲殼類、貝類、海膽、藤壺為主食，為咬碎甲殼、貝殼、海膽等的堅硬外殼，其牙齒與顎骨整片式的「咬合面」，堅固程度堪稱海中利器，是石鯛標誌型的特徵；由於石鯛中鉤後，往往能憑藉利嘴輕易咬斷釣線、咬裂鉤子，因此捕獲石鯛堪稱高端技術挑戰。石鯛烹飪方式相當多元，無論是製成高級生魚片、清蒸或香煎都極為美味，不過，最推薦還是以簡單清蒸方式料理，最能完美呈現石鯛肉質的細緻彈牙與豐沛的鮮甜海味。

紅甘 肉質豐厚鮮甜

杜氏鰤（俗名紅甘）是美味的高級食用魚種，體長可達180公分，主要棲息於水深15至360公尺較深礁石區，以魚類、頭足類及甲殼類等為食，時常游入開闊性水域近岸沿礁邊巡游，追食沙丁、烏尾冬等群游性魚類，北部和東北部海域的漁民常以延繩釣、一支釣或磯釣方式漁獲紅甘。隨著天氣轉涼，海水溫度逐漸降低，為抵禦溫度變化，東北角海域的紅甘開始拼命覓食，此時的紅甘肉質豐厚、脂肪漸多，無論是做成魚湯、紅燒、清蒸或是乾煎等都相當美味，尤其秋冬季節的紅甘肉質Q彈鮮美加上魚刺少，非常適合製作生魚片，魚肉呈乳白帶點鮮紅色澤，晶瑩剔透，入口後清新淡雅的鮮甜，令人難忘。

色香味俱全的蒜苗貢寮鮑。（取自新北市政府網站）

清蒸貢寮鮑蔥香四溢口感鮮甜Q彈。（取自新北市政府網站）

石鯛的牙齒與顎骨整片式的「咬合面」，堅固程度堪稱海中利器。（取自新北市政府網站）

清蒸料理最能完美呈現石鯛細緻肉質與鮮味。（取自新北市政府網站）

紫菜吻仔魚湯鮮甜美味、暖胃又滿足。（取自新北市政府網站）

東北角潮間帶有「黑金」之稱的野生紫菜，是冬季不可錯過的漁村珍饈。（取自新北市政府網站）

紅甘魚乾煎至金黃酥脆別有一番滋味。（取自新北市政府網站）

紅甘肉質Q彈鮮美加上魚刺少，非常適合製作生魚片。（取自新北市政府網站）