冬遊梨山賞雪國風景 環山推獵人步道泰雅遊程

政治中心／綜合報導總統賴清德元旦談話，再度向藍白兩黨喊話盡速審查1.25兆國防預算，這也創下史上跨年預算仍未付委紀錄，面對藍白僵局，綠委王定宇批評，現在立法院本分不幹，一天到晚兼差想要做別人的事情，還要彈劾賴總統，國家不亂才奇怪。總統賴清德元旦談話，面對藍白提出彈劾總統行為，表示是在浪費時間，但藍營不甘示弱回擊。台北市長蔣萬安：「如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎。」1.25兆國防預算持續卡關，綠委砲轟藍白：國家不亂才奇怪。（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「你用彈劾你總是要舉出一個，他違法亂紀在哪裡，立法院兩個權力，審查預算跟審查法案，編列預算是行政權專權，審查預算才是我們的本分，現在（藍白）本分不幹，一天到晚兼差想要做別人的事情，國家不亂才奇怪。」綠委批評立院空轉的原因，就在於藍白把持多數五度封殺1.25兆國防預算，也創下史上跨年預算仍未付委審查紀錄，新的一年僵局似乎還看不到盡頭。國民黨團書記長羅智強：「如果你（賴清德）不願意報告，卡預算的不就是你嗎，雞同鴨講講的事1.25兆特別軍購，你就是兩頁的說明啊。」1.25兆國防預算持續卡關，綠委砲轟藍白：國家不亂才奇怪。（圖／民視新聞）民進黨團書記長陳培瑜：「在野黨一直說，只有兩三張紙就要來要1.25兆，這件事情是不合理的，但我要說是大錯特錯，因為特別條例本來就是一個概要說明，等到特別條例可以被討論之後，相關部會才會把細目列出來，送到立法院來審查，所以要拜託在野黨別再造謠，製造錯假訊息。」新的一年賴清德的苦口婆心，藍白視而不見，最終受害的還是人民。原文出處：1.25兆國防預算持續卡關 綠委砲轟藍白：國家不亂才奇怪

