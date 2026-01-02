冬遊梨山賞雪梅 台中Hi8開趴抽總統套房

▲天池雪景(圖／福夀山農場提供)

[NOWnews今日新聞] 想要感受雪國浪漫不用飛日本！台中市政府觀光旅遊局今（2）日推薦，隨著冷氣團報到，海拔2,000公尺的梨山正迎來最迷人的季節。漫步在群山覆雪的壯麗風景中，搭配傲雪綻放的梅花與夜間銀河，成為國人冬季旅遊的首選。

▲環山民宿業者座落在視野極佳的山脊(圖／觀旅局提供2026.1.2)

觀旅局長陳美秀表示，梨山緊鄰雪霸及太魯閣國家公園，具備獨特的高山氣候。冷氣團來襲時，環山部落、梨山街區常可見雪白山頭；若水氣充足，更有機會在街頭親眼目睹飄雪奇景。除了雪景，1月進入賞梅盛季，從梨山通往武陵的聯絡道路，沿途梅花陸續盛開，幽香撲鼻，是全台難得的冬日花海盛事。

此外，在市府輔導下，環山部落已有許多特色合法民宿。旅客能夜宿於3,000公尺級群峰環繞的部落中，享受零污染的燦爛星空。部落內更有品質媲美五星級的烘焙點心，為寒冬旅程增添甜蜜滋味。

觀旅局提醒，冬季山區道路易結冰，出發前請務必確認氣象與交通資訊。目前正值「台中Hi8·全城開趴」活動期間，觀旅局加碼推出「來台中當總統」抽獎，只要在台中住宿並登錄APP發票，即有機會入住飯店總統套房，邀請民眾上山賞雪後回市區體驗尊榮假期。

