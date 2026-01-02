冬遊梨山 感受雪國風景

天池雪景。（福壽山農場提供，記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府觀旅局邀請民眾不必遠赴海外，在台中就能感受宛如雪國般的冬季風景。氣溫下降，位於高山地帶的梨山迎來一年中最迷人的旅遊季節，雪景、梅花與星空交織，展現台中冬季限定的高山魅力，成為國內旅客規劃年末與新年假期的熱門選擇。

觀旅局長陳美秀說，梨山地區平均海拔約兩千公尺，緊鄰雪霸國家公園與太魯閣國家公園，擁有國內少見的高山景觀與溫帶型氣候。

每到冬季，漫步梨山街區、環山部落，遠望群山覆雪的壯麗景致；水氣與氣溫條件充足時，雪花甚至可能飄落街頭，旅人驚喜置身如詩如畫的雪國氛圍。

一月是賞梅的最佳時節，沿著梨山通往武陵的聯絡道路，沿線可見農家梅園陸續綻放；武陵農場內更種植大面積、多品種的梅花，幽幽花香在冬日山林間瀰漫，吸引不少遊客專程造訪。

觀旅局說明，環山部落已有多家合法登記的特色民宿投入營運。夜宿其中，可被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等三千公尺級高山環繞，入夜後仰望滿天星斗與銀河，感受群峰與星空相伴的靜謐時光。