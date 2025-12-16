冬遊澎湖消費券拚觀光 逾2.7萬旅客兌換

（中央社澎湖縣16日電）澎湖縣政府11月推出「冬遊澎湖消費券」活動，截至昨天，已有超過2萬7000名非澎湖籍旅客兌換消費券，成功為澎湖冬季觀光帶來一波人潮。

澎湖縣政府為推廣冬季旅遊、刺激離島觀光消費，自11月起推出「2025冬遊澎湖消費券」活動。非澎湖縣籍旅客憑登機證或船票紙本正本、合法旅宿入住證明及限定身分證明文件，即可兌領500元消費券，可於澎湖縣內合法店家消費，並可參加刮刮樂。活動將持續至明年1月31日，兌換期限至2月6日。

縣府旅遊處表示，「冬遊澎湖消費券」活動共投入新台幣4000萬元經費，準備7萬5000份消費券，每名非縣籍遊客可獲500元，兌完為止。活動推行1個半月來，截至15日已兌換2萬7129份，代表已有2萬7000多名遊客抵澎旅遊並入住，僅消費券即帶動超過1300萬元消費，對澎湖冬季觀光發展助益明顯。

旅遊處指出，冬季造訪澎湖除可欣賞不同於夏季的海島景緻外，還可領取500元消費券，並享有全縣公車及澎湖好行北環、湖西、澎南3條路線免費搭乘，以及縣內10大文化場館免費參觀，歡迎民眾把握機會，體驗澎湖冬遊的幸福魅力。（編輯：謝雅竹）1141216