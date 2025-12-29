冬遊澎湖 嘗最鮮當季海味

「霧鎖金門、風鎖澎湖」是形容台灣各級離島在特定季節，因天候或地理位置導致交通中斷的現象！不過實際中斷的不只交通，以澎湖而言，當東北季風一起，像是為澎湖全產業按下暫停鍵，甚至已形成「營業半年，休息半年」的經營模式。因此，縣府規畫一系列活動藉此提升淡季觀光動能。

從今年11月至明年1月底，推出「2025冬遊澎湖消費券」方案，只要「非」澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證明與住宿證明，領取總額500元的消費券，使用期限至115年2月6日止。這次消費券視同現金，可在澎湖縣轄內各行業使用。

領到消費券，可以找家當地海鮮餐廳，把澎湖冬季美食代表「土魠魚、海菜、紫菜」一次品嘗！因為東北季風一起，正是澎湖當季海鮮最肥美的時節，為了過冬，牠們會大量進食以儲存養分，肉質也會因油脂豐富變得軟嫩，所以人們才會說「風來了，海水變冷，海鮮就肥了」！

除了品嘗美食，冬季的澎湖還能探訪傳統百年古厝聚落、軍事史蹟及廟宇文化等景點，避開夏季的喧囂，讓海岸、村落與風景都更加清晰。明年縣府更規畫有百年歷史的元宵乞龜系列活動，將有36座廟宇共襄盛舉，讓民眾體驗傳統習俗、認識地方文化，歡迎大家一起來澎湖體驗「慢旅」。