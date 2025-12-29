冬遊香港1》前10月破4千萬旅客到訪，為什麼這麼夯？旅發局：這2點重塑旅遊版圖

冬季的香港，重新亮了起來。

不只是節慶的燈火，也是一座城市在經濟與文化間重新點燃的能量。據香港旅遊發展局（以下稱旅發局）最新統計，2025年1至10月訪港旅客突破4,100萬人次，較去年同期成長 12%，其中，非中國內地市場增幅達16%，以台灣、澳洲與中東旅客表現最為亮眼。

旅發局觀察，隨著國際航線恢復與「盛事經濟」帶動，香港正以節慶活動、光影展演與文化體驗，重塑亞洲冬季旅遊版圖。

從中環皇后像廣場到維多利亞港，再到利東街、置地廣塲與西九文化區，整座城市正以「光影經濟」的語言，展開一場冬季的溫柔復甦。在亞洲旅遊市場重新洗牌的此刻，香港選擇用「光」來說故事，不論是維港夜景的再造，還是街角投影的藝術想像，這座城市在節慶的光影之間，展現出文化與經濟並進的能量。

「香港繽紛冬日巡禮」：節慶經濟的主場

2026年1月4日以前，「香港繽紛冬日巡禮」為城市披上最璀璨的冬裝。亮點活動橫跨中環、尖沙咀與中區商圈：皇后像廣場花園化身「聖誕天地」，以 20 米高的巨型聖誕樹與 12 間小木屋市集營造夢幻氛圍；遮打道兩旁 30 棵樹木化作「星光長廊」，為金融中樞添上一抹節慶柔光。

200米長的林蔭步道在夜裡閃爍流動，彷彿讓旅人穿越在光影與音符之間。（劉芯衣攝）

今年最受矚目的，莫過於首度登場的沉浸式光影表演「光影匯·中環」。中國銀行大廈、終審法院、滙豐總行、香港會所、渣打銀行大廈等8大地標，同步化身巨型光影畫布，以 3D 投影技術與音樂節奏結合，讓古典與現代建築在夜色中共舞。

同期間推出的「繽紛冬日賞」整合逾 300 項購物、餐飲與交通優惠，並推出一站式數位平台，讓旅客輕鬆規劃冬季行程。旅發局指出，今年跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，​並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，​希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。​

旅遊業者也紛紛跟進，從可樂旅遊的三天自由行 6,888 元起到旅天下跨年派對套裝 19,999 元起，顯示節慶行銷正成為旅遊產業鏈的旺季核心。

利東街「Luminous Carnival」：光影導流的樣本

在灣仔，利東街則以「Luminous Carnival」打出城市夜經濟的另一個維度。以歐洲嘉年華為靈感，街區中設置 8 米高 LED 聖誕樹、摩天輪與熱氣球，每晚上演燈光音樂匯演「Luminous Symphony」。

利東街以歐洲嘉年華為靈感，設置8米高LED聖誕樹、摩天輪與熱氣球。（劉芯衣攝）

200 米長的林蔭步道在夜裡閃爍流動，彷彿讓旅人穿越在光影與音符之間。

活動不只止於觀賞，利東街更結合公益與文化體驗與奧比斯 Orbis合作舉辦「點字聖誕卡工作坊」支持全球救盲，並攜手香港北歐商會 打造「北歐聖誕市集」，邀請瑞典聖誕老人與北歐品牌進駐，讓節慶經濟與社會價值並行。

利東街商圈於活動期間推出「冬日消費賞」積分回饋，結合零售、餐飲與娛樂場景。

光影背後的城市經濟學

在疫情後的亞洲旅遊地圖中，香港選擇以「光」作為復甦策略。從燈飾設計、活動策展到品牌合作，光影經濟不僅延長旅客停留時間，更讓夜間消費成為新的城市競爭力。節慶燈光活動是「體驗導向經濟」的典型實例，遊客不只消費商品，更願意「花時間」體驗。

​這個冬天，香港不只在慶典，更在復甦。

​當光亮再次穿越維港與街巷，那不只是節慶的閃耀，而是城市經濟重新啟動的信號。

​在光影的律動裡，香港找回了屬於自己的城市節奏：明亮、細膩、而充滿力量。​

【香港冬季旅遊資訊】

•「香港繽紛冬日巡禮」活動日期：即日起至2026年1月4日

•「光影匯·中環」投影展演：每日 18:00–22:30

•「Luminous Carnival」地點：灣仔利東街（即日起至2026年1月1日）













